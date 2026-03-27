Δήμος Πατρέων: «Δεν έχουν θέση στην Ελλάδα οι βάσεις του θανάτου- Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!»

Ο Δήμος Πατρέων τοποθέτησε γιγαντοπανό με στίχους του Γιάννη Ρίτσου στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης.



Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ένα γιγαντοπανό με στίχους του Γιάννη Ρίτσου τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στην πλατεία Γεωργίου από τη Δημοτική Αρχή Πάτρας, ενάντια στους πολέμους που αιματοκυλούν τους λαούς.

IX

Δεν έχουν θέση στην Ελλάδα

οι βάσεις του θανάτου.

Δεν έχουν θέση στα ήρεμα λιμάνια μας

τα μακάβρια όπλα των ξένων

φορτωμένα στα «Ρίκετς»...

[ ... ]

XI

Χιλιάδες δισεκατομμύρια σπαταλιούνται

για μέσα ολέθρου.

Θα γίνονταν σχολεία και κήποι κι εργαστήρια,

ψωμί και στίχοι, αλέτρια και βιολιά...

[ ... ]

XII

Δε φτάνει ν’ αγαπάμε

την Ειρήνη και τον Άνθρωπο.

Πρέπει ν’ αγωνιζόμαστε γι’ αυτόν...

[ ... ]

Ο Δωδεκάλογος της Γ’ Μαραθώνιας Πορείας

Γιάννης Ρίτσος

Αθήνα, Μάης 1965

Η Δημοτική Αρχή, συμμετέχει στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας σήμερα Παρασκευή 27 Μάρτη στις 7 μ.μ. στην Πλατεία Γεωργίου, απαιτώντας μαζί με τα σωματεία και τους φορείς της πόλης, την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, αλλά και να μην πληρώσει ξανά ο λαός μας τα «σπασμένα» του πολέμου.