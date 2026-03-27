Πάτρα: Τρία με τέσσερα περιστατικά τραυματισμού με πατίνια το μήνα, καταλήγουν στα επείγοντα του Καραμανδανείου- «Πρωταγωνιστές» οι έφηβοι

Τα ηλεκτρικά πατίνια φαίνονται «αθώα», αλλά στην πραγματικότητα μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, ειδικά σε εφήβους που συχνά δεν χρησιμοποιούν κράνος ή οδηγούν με μεγάλη ταχύτητα.

Τρία με τέσσερα περιστατικά τραυματισμών με πατίνια το μήνα φτάνουν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα σύμφωνα με τον παιδοχειρουργό και πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, Βασίλη Αλεξόπουλο.

Όπως λέει o κ. Αλεξόπουλος στο thebest τα ατυχήματα στην Πάτρα εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα, γεγονός που συνδέεται με την ανεξέλεγκτη χρήση των πατινιών: «Οι περισσότεροι χρήστες είναι έφηβοι, οι οποίοι συχνά δεν επιβλέπονται επαρκώς από τους γονείς τους και κινούνται χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως κράνος και επιγονατίδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταλήγουν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών».

Ο κ. Αλεξόπουλος, απευθύνει σαφή προειδοποίηση τόσο προς τους γονείς όσο και προς τους ίδιους τους ανήλικους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υπευθυνότητα και σωστή χρήση. Όπως αναφέρει, «οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ οι έφηβοι οφείλουν να επιδεικνύουν σύνεση και να αποφεύγουν την κυκλοφορία σε δρόμους με οχήματα». Επισημαίνει επίσης τη σημασία της γνώσης και τήρησης του ΚΟΚ, καθώς και της χρήσης ποδηλατοδρόμων όπου υπάρχουν, όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις.

Τέλος, τονίζει ότι «είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των παιδιών γύρω από τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ώστε να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ενώ ζητά και την εντατικοποίηση των ελέγχων από την Τροχαία, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά δυστυχήματα».

Τα ατυχήματα με πατίνια σε αριθμούς

Στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 109 ατυχήματα, εκ των οποίων δύο ήταν θανατηφόρα, τέσσερα σοβαρά και 103 ελαφρά. Ήδη, για το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν αναφερθεί 17 ατυχήματα, ένα σοβαρό και 16 ελαφρά. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν το σύνολο των χρηστών ηλεκτρικών πατινιών και όχι μόνο ανηλίκους.

Αν μετατραπούν τα στοιχεία σε ρυθμό εμφάνισης, τα 109 ατυχήματα του 2025 αντιστοιχούν σε περίπου 9,1 ατυχήματα τον μήνα και σε περίπου 0,30 ατυχήματα την ημέρα, δηλαδή σχεδόν ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες. Παράλληλα, εκτιμάται ότι μέσα σε έναν χρόνο περίπου 400 παιδιά που οδηγούσαν πατίνια χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με μικρά ή σοβαρότερα τραύματα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για το α’ δίμηνο του 2026, καθώς τα 17 ατυχήματα που καταγράφηκαν σε διάστημα 59 ημερών αντιστοιχούν σε περίπου 0,29 ατυχήματα την ημέρα, ρυθμός που παραμένει σχεδόν ίδιος με εκείνον του 2025, δείχνοντας ότι το φαινόμενο παραμένει σταθερό και προκαλεί προβληματισμό.

Γιατί είναι επικίνδυνα τα ηλεκτρικά πατίνια

Οι πιο συχνοί τραυματισμοί είναι:

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (χτύπημα στο κεφάλι)

Κατάγματα σε χέρια και πόδια

Τραυματισμοί στο πρόσωπο και στα δόντια

Εσωτερικές αιμορραγίες μετά από πτώση

Οι γιατροί λένε ότι το κράνος μπορεί να μειώσει δραματικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι.

Τι λέει ο νόμος στην Ελλάδα για τα ηλεκτρικά πατίνια

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ:

Επιτρέπεται από 12 ετών και πάνω

Υποχρεωτικό κράνος για ανήλικους

Μέγιστη ταχύτητα 25 km/h

Απαγορεύεται σε πεζοδρόμια

Πρέπει να έχουν φώτα τη νύχτα

Ένας αναβάτης μόνο

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Πάντα κράνος

Ιδανικά και επιγονατίδες/αγκωνίδες

Όχι χρήση σε δρόμους με πολλά αυτοκίνητα

Όχι δύο άτομα πάνω στο πατίνι

Όχι κινητό ή ακουστικά κατά την οδήγηση

