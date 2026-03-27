27χρονη ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας κάνει αεροδιακομιδές- «Δεν είναι ανδρικό επάγγελμα, ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο»

Για την πορεία της στην Πολεμική Αεροπορία και το μήνυμα ότι «ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο, αλλά σε όσους τολμούν να τον διεκδικήσουν» μίλησε στο MEGA η 27χρονη ανθυποσμηναγός Ευαγγελία Καφαντόγια-Κριεμπάρδη, η οποία υπηρετεί στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

«Μεγάλωσα σε στρατιωτική οικογένεια, παππούς, πατέρας και αδελφή ήταν αξιωματικοί στην Πολεμική Αεροπορία. Πάντα, όμως, με εντυπωσίαζε η στολή και η ιδέα να υπηρετεί κανείς την πατρίδα. Για εμάς είναι οικογένεια η Πολεμική Αεροπορία» είπε αρχικά η 27χρονη πιλότος.

«Όταν μας βλέπουν χωρίς στολή δεν μπορούν αν το φανταστούν, δεν μπορούν όλοι να το διαχειριστούν, μια δυναμική γυναίκα δεν μπορούν όλοι να τη διαχειριστούν» πρόσθεσε η ίδια.

Στην ερώτηση τι χρειάζεται κανείς για να γίνει πιλότος, η Ευαγγελία Καφαντόγια-Κριεμπάρδη απάντησε: «το πρώτο είναι να το θέλει, να το αγαπάει και να έχει πάθος γι' αυτό. Για να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις πρέπει να το θέλεις. Η Σχολή Ικάρων είναι 4 χρόνια, η πτητική εκπαίδευση μπορεί να διαρκέσει και μετά τη σχολή. Εγώ έχω κάνει 6 χρόνια στα μέσα που έχω εκπαιδευθεί. Χρειάζεται δυναμισμό για μια γυναίκα, κάθε τέτοια σχολή θέλει θέληση και προσπάθεια. Το πιο δύσκολο είναι η πτητική εκπαίδευση, εκεί πρέπει να το θέλεις και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Περισσότερο υπερνικούν η αδρεναλίνη και η αγάπη για την πτήση».