Ηλεία: Σύλληψη άνδρα για διακεκριμένες κλοπές- Στο «κάδρο» και ανήλικοι

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών προχώρησαν αστυνομικοί στην Ηλεία, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στα Σαβάλια.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη έξι ημεδαποί, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι ηλικίας 17, 16 και 16 ετών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στις παράνομες πράξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς μαζί με δύο από τους ανήλικους συνεργούς του φέρεται να διέρρηξαν οικία στην Ανδραβίδα, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν κάποιο αντικείμενο.

Από την προανάκριση και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι το ίδιο κύκλωμα, το διάστημα από τα τέλη Δεκεμβρίου 2025 έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2026, είχε διαπράξει ακόμη έξι κλοπές σε περιοχές της Ήλιδας, σε σπίτια και οχήματα.

Οι δράστες φέρονται να είχαν αφαιρέσει χρηματικά ποσά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 1.600 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, προσωπικά αντικείμενα, καθώς και ένα σκύλο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.