Γιατί οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ξενοδοχεία στη Μέση Ανατολή;

Οι ιρανικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα μέρος των αμερικανικών δυνάμεων να μεταφερθεί σε ξενοδοχεία και άλλες πολιτικές εγκαταστάσεις, όπως αναφέρει η εφημερίδα New York Times.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα, οι εκτεταμένες ζημιές σε βάσεις των ΗΠΑ δυσχεραίνουν σημαντικά την επιχειρησιακή δυνατότητα των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται, πολλές εγκαταστάσεις έχουν καταστεί μη λειτουργικές, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μεταφορά προσωπικού σε ξενοδοχεία και άλλες διαθέσιμες υποδομές, με αποτέλεσμα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται υπό περιορισμένες συνθήκες.

Το ιρανικό πρακτορείο Fars μεταδίδει ότι η Τεχεράνη διευρύνει την «τράπεζα στόχων» της, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και διαπραγματεύσεων που αποδίδονται στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στους νέους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται βάσεις εφοδιαστικής υποστήριξης, αλλά και πολυτελή ξενοδοχεία σε Συρία και Λίβανο, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνται από ξένους στρατιώτες και συμβούλους.

Το μήνυμα που αποδίδεται στην Τεχεράνη προς ιδιοκτήτες τέτοιων εγκαταστάσεων είναι σαφές: «Σταματήστε άμεσα να φιλοξενείτε [στρατιωτικό προσωπικό], διαφορετικά θα αποτελέσετε νόμιμο στόχο».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι πολλές από τις 13 στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές φέρεται να σημειώθηκαν σε βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ πλήγματα δέχθηκαν επίσης εγκαταστάσεις στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία.

Κατά την έναρξη του πολέμου υπολογίζεται ότι περίπου 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Έκτοτε, σημαντικός αριθμός εξ αυτών μετακινήθηκε στην Ευρώπη, ενώ πολλοί ακόμη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αρχικές βάσεις τους εξαιτίας των επιθέσεων.

Πλέον, μέρος των αμερικανικών δυνάμεων διαμένει και εργάζεται σε ξενοδοχεία και κτίρια γραφείων, διεξάγοντας τις επιχειρήσεις υπό συνθήκες που παραπέμπουν σε «εξ αποστάσεως» λειτουργία.

Ο πρώην ειδικός των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων Γουές Τζ. Μπράιαντ δήλωσε στους New York Times ότι «υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας προσωρινών κέντρων επιχειρήσεων, ωστόσο είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει απώλεια δυνατοτήτων.

Δεν μπορεί κανείς να τοποθετήσει όλο αυτόν τον εξοπλισμό στην οροφή ενός ξενοδοχείου, για παράδειγμα. Ορισμένα μέσα είναι ιδιαίτερα ογκώδη».

Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να επιχειρεί να πλήξει τις αμερικανικές δυνάμεις και στις νέες τοποθεσίες τους. Οι Φρουροί της Επανάστασης απηύθυναν κάλεσμα προς πολίτες να αναφέρουν σημεία όπου βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «είναι ισλαμικό καθήκον να αναφέρετε με ακρίβεια τις τοποθεσίες όπου κρύβονται Αμερικανοί τρομοκράτες και να μας διαβιβάσετε τις πληροφορίες μέσω Telegram».