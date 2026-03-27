Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός σε αυτοκίνητο

Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια
Συναγερμός προκλήθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Πέμπτης (26/03/26), όταν άνδρας βρέθηκε αναίσθητος μέσα σε αυτοκίνητο στην οδό Αλ. Υψηλάντου.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 60χρονο στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια, με πιθανότερη αιτία θανάτου να θεωρούνται παθολογικά προβλήματα.
