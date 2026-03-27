Πύργος: Συνελήφθη άνδρας για καταδικαστική απόφαση σε υπόθεση κλοπής

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στον Πύργο συνελήφθη άνδρας για εκκρεμής καταδικαστική απόφαση σχετικά με κλοπή και απόπειρα κλοπής.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για κλοπή και απόπειρα κλοπής.
