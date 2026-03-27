Καιρός: Η Deborah φέρνει καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές σε τρεις ζώνες της χώρας

Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από τα δυτικά, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό «DEBORAH» επηρεάζει τη χώρα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πρόσκαιρα ισχυρά φαινόμενα, ενώ τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανή νέα έντονη επιδείνωση στις αρχές Απριλίου με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε άνοιξη. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το χαμηλό «DEBORAH» απαιτεί προσοχή, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει καταιγίδες ακόμη και στην Αττική. Όπως αναφέρει, με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27 Μαρτίου το μέγιστο πιθανό ύψος υετού σε διάστημα έξι ωρών εκτιμάται στα 10 έως 14 χιλιοστά, με το πιθανότερο σενάριο να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 6 χιλιοστών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Τετάρτη 1 Απριλίου, όταν τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σημαντική επιδείνωση, με εκτιμώμενα ύψη βροχής 25 έως 35 χιλιοστά σε έξι ώρες, ενώ και την Πέμπτη 2 Απριλίου δεν αποκλείονται έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">To χαμηλό με την ονομασια <a href="https://twitter.com/hashtag/DEBORAH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DEBORAH</a> θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα. Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό… <a href="https://t.co/uQzQD81yBT">pic.twitter.com/uQzQD81yBT</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2037103758463602863?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η μεταβολή του καιρού αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως το Σαββατοκύριακο, με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να κινηθούν προς τη Μεσόγειο, οδηγώντας σε πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να σημειωθεί την Κυριακή λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων, ωστόσο συνολικά η έναρξη του Απριλίου φαίνεται να έχει πιο χειμωνιάτικο χαρακτήρα. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε ορισμένες πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία να υποχωρήσει τοπικά κάτω από το μηδέν κατά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους έως βορειοδυτικούς, ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026<br>Από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες που ως το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, καθώς… <a href="https://t.co/QA1KCgn2CE">pic.twitter.com/QA1KCgn2CE</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2037083110198690101?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το επόμενο 48ωρο αναμένονται σε τρεις ζώνες της χώρας. Η πρώτη αφορά τη δυτική Ελλάδα, όπου τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει τη Θράκη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, με κορύφωση από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής. Η τρίτη ζώνη εντοπίζεται στην Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το Σάββατο έως το πρωί της Κυριακής. Για την Αττική, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένονται βροχές την Παρασκευή από το μεσημέρι έως το απόγευμα, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Όπως επισημαίνει, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά στοιχεία, από την Τετάρτη 1 Απριλίου διαφαίνεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά. Τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα συγκλίνουν στο ότι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια, συχνές βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά, συνθέτοντας ένα σκηνικό που απέχει από τα συνηθισμένα ανοιξιάτικα δεδομένα.

