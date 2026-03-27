Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ποιες αλλαγές έρχονται φέτος για τους δικαιούχους

“Ριζικό λίφτινγκ” έρχεται στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τον Κοινωνικό Τουρισμό της περιόδου 2026-2027 σε σχέση με άλλες χρονιές για τους δικαιούχους και θα δοθούν συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers).

Το πρόγραμμα αυτό έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και διευκρινίζεται πως η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Οι αλλαγές



Στο φετινό πρόγραμμα προβλέπεται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές για τους δικαιούχους. Ενδεικτικά ορισμένες από αυτές είναι οι εξής:

Η αλλαγή στην ημερομηνία και η επιμήκυνση της περιόδου

Το πρόγραμμα θα “τρέξει” για πρώτη φορά φέτος από την 1η Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής τα αντίστοιχα προγράμματα της ΔΥΠΑ ενεργοποιούνταν τον μήνα Ιούνιο. Η αλλαγή έγινε με στόχο να αποσυμφορηθούν τα τουριστικά καταλύματα κατά την περίοδο αιχμής (Ιουλίου – Αυγούστου) και με αυτόν τον τρόπο οι δικαιούχοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις αργίες της άνοιξης σε πιο προσιτές τιμές.

Η προτεραιότητα

Πέραν σε άτομα με αναπηρία, προτεραιότητα θα δοθεί και στους πολύτεκνους. Με άλλα λόγια οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με την αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στο να ελαφρύνει ουσιαστικά τις οικογένειες που απαρτίζονται από πολλά τέκνα και εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Νέα κατηγορία δικαιούχων

Στο πρόγραμμα εντάσσονται πλήρως και οι ανάδοχες μητέρες. Η εν λόγω κατηγορία πολιτών δεν θα λάβει μόνο το voucher του Κοινωνικού Τουρισμού, αλλά εξισώνονται με τις φυσικές και θετές μητέρες σε όλες τις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας της ΔΥΠΑ.

Οι διανυκτερεύσεις

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή) σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων) μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι:

που είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή

έλαβαν από τη ΔΥΠΑ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας

ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα)

ή συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Τι άλλο αλλάζει

Διευρύνονται ειδικά επιδόματα μητρότητας

Οι ειδικές παροχές προστασίας μητρότητας καλύπτουν :

τις φυσικές μητέρες

τις θετές μητέρες

τις μητέρες μέσω παρένθετης κύησης

τις ανάδοχες μητέρες