Πάτρα: Αντιπολεμικό συλλαλητήριο σήμερα από το Εργατικό Κέντρο

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διοργανώνει σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με σημείο συγκέντρωσης την Πλατεία Γεωργίου και ώρα έναρξης τις 7 το απόγευμα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με κεντρικό σύνθημα «Δυναμώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στον πόλεμο και στην εκμετάλλευση», ενώ οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα προς εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, φοιτητές και μαθητές, καθώς και προς συνδικαλιστικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, γίνεται αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις και την ένταση σε πολεμικά μέτωπα, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας την ανάγκη για ενίσχυση της κινητοποίησης.

Στο συλλαλητήριο αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες σωματεία και σύλλογοι από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, φοιτητικοί σύλλογοι, ενώσεις εργαζομένων, συνταξιουχικές οργανώσεις, καθώς και πολιτιστικοί και τοπικοί φορείς της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Η συγκέντρωση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα σε διάφορες πόλεις της χώρας.