Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη- Φέρεται να ανήκουν σε 2 άτομα

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για την διαλεύκανση της υπόθεσης
Η υπόθεση του εντοπισμού οστών σε τεχνητή λίμνη στη Χαλκιδική εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ, καθώς νέα στοιχεία περιπλέκουν σημαντικά την έρευνα των αρχών.
Στις αρχές Μαρτίου και συγκεκριμένα στις 3 του μήνα, εντοπίστηκαν οστά σε τεχνητή λίμνη που βρίσκεται εντός ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία Χαλκιδικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.
Αν και αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι τα ευρήματα ανήκαν σε ένα άτομο, η ιατροδικαστική εξέταση ανέτρεψε τα δεδομένα, αποκαλύπτοντας ότι τα οστά ανήκουν τελικά σε δύο άτομα διαφορετικής ηλικίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
