Αγρίνιο: Νίκη ζωής για τον 18χρονο Μάριο - Επιστρέφει στην καθημερινότητά του μετά από πολύμηνη μάχη

Επέστρεψε στην καθημερινότητά του έπειτα από νοσηλεία και επέμβαση στην Ιταλία – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Μια ιστορία αισιοδοξίας και επιμονής έρχεται από το Αγρίνιο, με πρωταγωνιστή έναν 18χρονο που κατάφερε να ξεπεράσει μια ιδιαίτερα σοβαρή δοκιμασία υγείας και να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.
Τις εξελίξεις έκανε γνωστές η μητέρα του νεαρού, μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τη δύσκολη πορεία που ακολούθησε η οικογένεια τους τελευταίους μήνες.
Ο 18χρονος παρέμεινε για περίπου τέσσερις μήνες στο Τορίνο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του, έλαβε εξιτήριο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περιόδου αγωνίας και αβεβαιότητας.
Η επιστροφή του στην καθημερινότητα συνοδεύεται από απλές αλλά ουσιαστικές στιγμές, όπως ένας περίπατος ή μια έξοδος, που αποκτούν πλέον ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο και την οικογένειά του.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η αναζήτηση λύσης δεν ήταν εύκολη, καθώς στην Ελλάδα υπήρξαν επιφυλάξεις σχετικά με την αντιμετώπιση της περίπτωσης. Τελικά, η οικογένεια στράφηκε στο εξωτερικό, όπου οι γιατροί ανέλαβαν την υπόθεση, δίνοντας στον νεαρό μια δεύτερη ευκαιρία.
