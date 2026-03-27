Αγρίνιο: Νίκη ζωής για τον 18χρονο Μάριο - Επιστρέφει στην καθημερινότητά του μετά από πολύμηνη μάχη

Μια ιστορία αισιοδοξίας και επιμονής έρχεται από το Αγρίνιο, με πρωταγωνιστή έναν 18χρονο που κατάφερε να ξεπεράσει μια ιδιαίτερα σοβαρή δοκιμασία υγείας και να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

Τις εξελίξεις έκανε γνωστές η μητέρα του νεαρού, μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τη δύσκολη πορεία που ακολούθησε η οικογένεια τους τελευταίους μήνες.

Ο 18χρονος παρέμεινε για περίπου τέσσερις μήνες στο Τορίνο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του, έλαβε εξιτήριο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περιόδου αγωνίας και αβεβαιότητας.

Η επιστροφή του στην καθημερινότητα συνοδεύεται από απλές αλλά ουσιαστικές στιγμές, όπως ένας περίπατος ή μια έξοδος, που αποκτούν πλέον ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο και την οικογένειά του.