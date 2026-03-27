Γιατί η NASA θέλει να επιστρέψει στη Σελήνη;

Στόχος της είναι να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη, για πρώτη φορά μετά το πρόγραμμα Apollo των δεκαετιών του 1960 και 1970

Η NASA σχεδιάζει για τις αρχές Απριλίου την εκτόξευση της αποστολής Artemis II, της πρώτης επανδρωμένης πτήσης γύρω από τη Σελήνη εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Η αποστολή, διάρκειας περίπου 10 ημερών, αναμένεται να μεταφέρει τους αστροναύτες πιο μακριά στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο στο παρελθόν. Στόχος της είναι να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης, για πρώτη φορά μετά το πρόγραμμα Apollo των δεκαετιών του 1960 και 1970.

Πιθανές ημερομηνίες εκτόξευσης και τεχνικές καθυστερήσεις

Οι επόμενες διαθέσιμες ημερομηνίες εκτόξευσης έχουν οριστεί για τις 1 έως 6 Απριλίου και στις 30 Απριλίου 2026. Η NASA είχε αρχικά θέσει ως στόχο την εκτόξευση μέχρι το τέλος του 2024, ωστόσο μια σειρά τεχνικών προβλημάτων οδήγησε σε καθυστερήσεις.

Το Orion ενσωματωμένο στο Space Launch System / Φωτογραφία Reuters

Συγκεκριμένα, μια δοκιμή πριν από την πτήση διακόπηκε λόγω διαρροής υδρογόνου, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε και διαρροή ηλίου, αποκλείοντας και το ενδεχόμενο εκτόξευσης τον Μάρτιο, σύμφωνα με το BBC. Παράλληλα, οι επιστήμονες πρέπει να περιμένουν τη Σελήνη να βρίσκεται στη σωστή θέση στην τροχιά της, κάτι που περιορίζει τα «παράθυρα» εκτόξευσης σε περίπου μία εβδομάδα κάθε μήνα. Το πλήρωμα και οι στόχοι της αποστολής

Το πλήρωμα της αποστολής αποτελείται από τέσσερις αστροναύτες: τον διοικητή Reid Wiseman, τον πιλότο Victor Glover και τη Christina Koch ως ειδική αποστολής, όλοι από τη NASA, καθώς και τον Jeremy Hansen από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία. Η αποστολή θα είναι η πρώτη επανδρωμένη πτήση του πυραύλου Space Launch System (SLS) και της κάψουλας Orion. Αφού τεθούν σε τροχιά, οι αστροναύτες θα δοκιμάσουν τα συστήματα της Orion, πραγματοποιώντας χειροκίνητους ελιγμούς γύρω από τη Γη, προκειμένου να εξασκηθούν για μελλοντικές αποστολές προσελήνωσης. Στη συνέχεια, θα κινηθούν χιλιάδες χιλιόμετρα πέρα από τη Σελήνη, δοκιμάζοντας κρίσιμα συστήματα όπως η υποστήριξη ζωής, η ενέργεια και η πλοήγηση. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν και ως υποκείμενα ιατρικών δοκιμών, στέλνοντας δεδομένα και εικόνες από το βαθύ διάστημα.

