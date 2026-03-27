«Γράφουμε Ιστορία»: Απόψε η επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. στο Ηράκλειο

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής και προσφοράς (1926-2026), η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) διοργανώνει μια σειρά εμβληματικών δράσεων στο Ηράκλειο για να τιμήσει την ιστορική διαδρομή της, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου.

Η κορύφωση των εορτασμών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 19:00, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, με επετειακή εκδήλωση που θα περιλαμβάνει:

· Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., κ. Κυριάκο Κορτέση.

· Χαιρετισμούς.

· Κεντρικές Ομιλίες:

o «Η συμβολή των δημοσιογράφων του Ηρακλείου στην εξύψωση και καταξίωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος» – Κώστας Τριγώνης, Δημοσιογράφος, μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν..

o «Οι εφημερίδες του Ηρακλείου από την ύστερη Οθωμανική περίοδο μέχρι τα χρόνια του μεσοπολέμου» – Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

o «Πρωτοσέλιδα στη σκηνή: Η Πρωτοποριακή διαδρομή της Θεατρικής ομάδας δημοσιογράφων Ηρακλείου της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.» – Ελένη Βακεθιανάκη, Δημοσιογράφος, μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.

Την επετειακή εκδήλωση που θα συντονίσει η δημοσιογράφος – μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ Ελίνα Φαρσάρη μπορείτε να παρακολουθήστε μέσω live streaming στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtube.com/live/-RX3uLf5Do4?feature=share