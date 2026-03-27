Πάτρα: Πρόταση για μείωση 50% στα δημοτικά τέλη φοιτητών

Πρόταση για τη μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για τους φοιτητές που διαμένουν στην Πάτρα καταθέτει η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας, με επιστολή της προς τον Δήμαρχο Πατρέων.

Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη πρόταση στοχεύει σε μια πιο δίκαιη προσαρμογή των ανταποδοτικών τελών, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φοιτητικής κατοικίας. Σύμφωνα με την παράταξη, οι φοιτητές αποτελούν στην πλειονότητά τους μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με περιορισμένη παραγωγή απορριμμάτων, ενώ για σημαντικά χρονικά διαστήματα απουσιάζουν από την πόλη, γεγονός που μειώνει τη χρήση δημοτικών υπηρεσιών.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι, δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα των δημοτικών τελών, η υφιστάμενη επιβάρυνση δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματική χρήση υπηρεσιών όπως η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλους δήμους της χώρας, όπως στον Δήμος Χανίων, όπου έχει υιοθετηθεί ανάλογη προσέγγιση.

Η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας σημειώνει ακόμη ότι το ζήτημα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους διαβίωσης των φοιτητών, επισημαίνοντας πως μπορούν να εξεταστούν παρεμβάσεις και σε τοπικό επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση.