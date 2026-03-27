Σφοδρές αντιδράσεις στην Ισπανία για την ευθανασία της 25χρονης Νοέλια

Θρησκευτικές οργανώσεις, πολιτικοί και φορείς άνοιξαν νέο κύκλο αντιπαράθεσης για τα όρια της ευθανασίας

Έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία προκάλεσε η ευθανασία της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο, η οποία πέθανε σε κέντρο υποβοηθούμενης διαβίωσης στη Βαρκελώνη έπειτα από μακρά δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της. Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα νομικά και ηθικά όρια της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, προκαλώντας παρεμβάσεις από θρησκευτικές οργανώσεις, πολιτικά πρόσωπα και κοινωνικούς φορείς. Πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση μετά τον θάνατο της 25χρονης

Η Νοέλια Καστίγιο, η οποία είχε μείνει παραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας λόγω ομαδικού βιασμού το 2022, έλαβε υποβοηθούμενη αυτοκτονία το απόγευμα της Πέμπτης σε εξειδικευμένο κέντρο στο Σαν Πέρε ντε Ρίμπες της Βαρκελώνης, όπου διέμενε. Η φίλη της από τα παιδικά της χρόνια, Κάρλα Ροντρίγκεζ, έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να την μεταπείσει. Η Ροντρίγκεζ εμφανίστηκε στο εξειδικευμένο κέντρο μια ώρα πριν να γίνει η ένεση στην Νοέλια και ουρλιάζοντας παρακαλούσε την ασφάλεια να της επιτρέψει να δει την φίλη της σε μια τελευταία προσπάθεια να της αλλάξει γνώμη. «Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη», φώναζε η Ροντρίγκεζ, η οποία ήταν με την 6χρονη κόρη της. Η ασφάλεια, όμως, δεν της επέτρεψε να μπει στο κέντρο για να αποχαιρετήσει την Νοέλια και να προσπαθήσει να την αποτρέψει.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"> El hospital impide a la mejor amiga de Noelia verla antes de morir: «Quería intentar que cambiara de opinión».<br><br> Te informa Irene Tabera (<a href="https://twitter.com/irenetabera?ref_src=twsrc%5Etfw">@irenetabera</a>).<br><br> Lee la noticia aquí: <a href="https://t.co/qKvZ5BCgmU">https://t.co/qKvZ5BCgmU</a> <a href="https://t.co/COB8HK6PBz">pic.twitter.com/COB8HK6PBz</a></p>— okdiario.com (@okdiario) <a href="https://twitter.com/okdiario/status/2037200470410674531?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η υπόθεση είχε συγκεντρώσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες, καθώς ο πατέρας της προσέφυγε επανειλημμένα στη δικαιοσύνη επιχειρώντας να αποτρέψει την ευθανασία, με τη στήριξη της συντηρητικής οργάνωσης Abogados Cristianos.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Ya se le ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Pedimos oraciones por su alma y su familia. Descanse en paz. <a href="https://t.co/5eqTbJv6iF">pic.twitter.com/5eqTbJv6iF</a></p>— Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) <a href="https://twitter.com/AbogadosCrist/status/2037241903024943387?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μετά τον θάνατό της, η οργάνωση ανέφερε σε ανάρτηση ότι η υπόθεση «αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες» στη νομοθεσία περί ευθανασίας στην Ισπανία. Παράλληλα, μέλη θρησκευτικών κοινοτήτων συγκεντρώθηκαν έξω από το κέντρο υγείας προσευχόμενοι και τραγουδώντας, ενώ πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις με κεντρικό μήνυμα «Noelia, δεν είσαι μόνη».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">El portavoz de Abogados Cristianos habla sobre Noelia Castillo: "Ha habido un fracaso en el sistema sanitario de este país. A una muchacha que ha tenido una vida muy dura, que todos lamentamos, lo único que se le ha podido dar es la muerte"<a href="https://twitter.com/hashtag/Canal24Horas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Canal24Horas</a> <a href="https://t.co/wIMPtOs0Wj">https://t.co/wIMPtOs0Wj</a> <a href="https://t.co/dkm5vSXAYK">pic.twitter.com/dkm5vSXAYK</a></p>— RTVE Noticias (@rtvenoticias) <a href="https://twitter.com/rtvenoticias/status/2037214608230891608?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Παρεμβάσεις πολιτικών και αντιδράσεις της Εκκλησίας

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το ισπανικό κοινοβούλιο, όπου η πρόεδρος του Κογκρέσου, Φρανσίνα Αρμενγκόλ, διέταξε να αφαιρεθούν από τα πρακτικά δηλώσεις βουλευτή του Vox, ο οποίος χαρακτήρισε την ευθανασία «εκτέλεση». Ο πρόεδρος της Ισπανικής Επισκοπικής Διάσκεψης, Λουίς Αργουέγιο, ανέφερε ότι ο πόνος της νεαρής γυναίκας «συγκλονίζει», αλλά υποστήριξε ότι «η πραγματική ανακούφιση δεν είναι η αυτοκτονία». Η υποεπιτροπή για την οικογένεια και την υπεράσπιση της ζωής της Εκκλησίας έκανε λόγο για «ρήξη του δεσμού φροντίδας» και χαρακτήρισε την ευθανασία «κοινωνική ήττα όταν παρουσιάζεται ως απάντηση στον ανθρώπινο πόνο». Η Ισπανίδα πολιτικός του δεξιού κόμματος Vox, γνωστή για παρεμβάσεις σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα στην Ισπανία Isabel Pérez Moñino τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση της ευθανασίας της Νοέλια Καστίγιο. «Ως γυναίκα, ως μητέρα και ως Ισπανίδα, θέλω να καταγγείλω ένα κράτος που γύρισε την πλάτη σε ένα θύμα», τόνισε. Το κόμμα Vox έχει εκφράσει επανειλημμένα αντίθεση στη νομιμοποίηση της ευθανασίας, θεωρώντας ότι το κράτος πρέπει να προστατεύει τη ζωή ακόμη και σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"> <a href="https://twitter.com/Isabelperezmoi1?ref_src=twsrc%5Etfw">@Isabelperezmoi1</a>, portavoz nacional de Agenda España, sobre el caso de Noelia Castillo:<br><br>"Como mujer, como madre y como española, quiero denunciar a un Estado que ha dado la espalda a una víctima".<br><br>"Este caso refleja la degradación moral de unas instituciones que han dejado… <a href="https://t.co/AepTW816yN">pic.twitter.com/AepTW816yN</a></p>— VOX (@vox_es) <a href="https://twitter.com/vox_es/status/2037170056828764634?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στη Βαρκελώνη, όπου ομάδα περίπου 20 ατόμων άφησε λουλούδια και προσευχήθηκε στη μνήμη της νεαρής.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Here are the photos we took of people coming from all over to bring flowers and love for Noelia Castillo Ramos!<br><br>She may be gone now, but we will never forget her.<br><br>We will also never forgive the government in Spain for all of the times they betrayed her! She deserved better. <a href="https://t.co/CnxEc0ZdyQ">pic.twitter.com/CnxEc0ZdyQ</a></p>— Matt Wallace (@MattWallace888) <a href="https://twitter.com/MattWallace888/status/2037322739242143866?ref_src=twsrc%5Etfw">March 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η μακρά δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της

Η Νοέλια Καστίγιο είχε υποβάλει αίτημα ευθανασίας τον Απρίλιο του 2024 στην Επιτροπή Εγγυήσεων και Αξιολόγησης της Καταλονίας, η οποία το ενέκρινε ομόφωνα τρεις μήνες αργότερα. Ωστόσο, ο πατέρας της προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του αντιμετώπιζε διαταραχή προσωπικότητας που επηρέαζε την κρίση της και ότι το κράτος οφείλει να προστατεύει τους πιο ευάλωτους πολίτες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"> Los videos inéditos del padre de Noelia, la joven que recibirá hoy la eutanasia, animándola a vivir: «Eres una máquina».<br><br>La eutanasia de Noelia se llevará a cabo hoy, jueves 26 de marzo de 2026, a las 17:00 horas (hora peninsular española).<br><br> OkDiario <a href="https://t.co/C0geGJvl62">pic.twitter.com/C0geGJvl62</a></p>— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) <a href="https://twitter.com/AlertaMundoNews/status/2037177345639846022?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η υπόθεση εξετάστηκε από σειρά δικαστηρίων, από το Διοικητικό Δικαστήριο της Βαρκελώνης έως το Ανώτατο και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας, τα οποία επικύρωσαν το δικαίωμα της νεαρής στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε επίσης την προσφυγή του πατέρα της, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή της απόφασης. Συνολικά, η διαδικασία διήρκεσε 601 ημέρες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Fallece la joven Noelia Castillo tras practicársele la eutanasia.<br><br> <a href="https://t.co/LiB82u9vRD">https://t.co/LiB82u9vRD</a> <a href="https://t.co/y6iRC8n90N">pic.twitter.com/y6iRC8n90N</a></p>— Telediarios de TVE (@telediario_tve) <a href="https://twitter.com/telediario_tve/status/2037259568049193182?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η προσωπική ιστορία της Νοέλια Καστίγιο

Η 25χρονη είχε υποστεί σοβαρή και μη αναστρέψιμη κάκωση νωτιαίου μυελού όταν πήδηξε από παράθυρο πέμπτου ορόφου τον Οκτώβριο του 2022, με αποτέλεσμα να μείνει παραπληγική και να υποφέρει από έντονους νευροπαθητικούς πόνους. Η ίδια είχε αναφέρει ότι οδηγήθηκε στην απόπειρα αυτοκτονίας μετά από σεξουαλικές επιθέσεις που, όπως κατήγγειλε, υπέστη από πρώην σύντροφό της αλλά και από ομάδα ανδρών σε νυχτερινό κέντρο. Η Καστίγιο είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να «φύγει με ειρήνη» και να τερματίσει τον πόνο που βίωνε τα τελευταία χρόνια. Είχε εκφράσει την επιθυμία να βρίσκεται μόνη με τον γιατρό κατά τη διαδικασία, ενώ η οικογένειά της είχε τη δυνατότητα να την αποχαιρετήσει. Η μητέρα της ανέφερε ότι δεν συμφωνούσε με την απόφαση της κόρης της, αλλά τη σεβάστηκε.

Η τελευταία συνέντευξη

Λίγα 24ωρα πριν βάλει τέλος στη ζωή της, η 25χρονη κοπέλα επικοινώνησε με την εκπομπή Ahora Sonsoles του καναλιού Antena 3 της Ισπανίας, όπου έκανε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την απόφασή της. «Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό» είπε η 25χρονη αποκαλύπτοντας ότι έχει καλέσει την οικογένειά της να την αποχαιρετήσει, αλλά την στιγμή του θανάτου της, ήθελε να είναι μόνη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"> La última entrevista de Noelia Castillo Ramos, una española de 25 años que recibirá la eutanasia dentro de 48 horas debido a sus problemas de TLP, depresión y una paraplejía causada por un intento fallido de suicidio. <a href="https://t.co/J74qG5MfDA">pic.twitter.com/J74qG5MfDA</a></p>— Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) <a href="https://twitter.com/OOCprogresismo2/status/2036579456744087995?ref_src=twsrc%5Etfw">March 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: να μην βγαίνω έξω, να μην τρώω, να μην κάνω τίποτα. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος για μένα και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια» εξήγησε για την κατάσταση που βιώνει από το 2002. «Τα κατάφερα επιτέλους»

«Τα κατάφερα επιτέλους. Ας δούμε αν μπορώ επιτέλους να ηρεμήσω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν, είναι απλώς η ζωή μου, και αυτό είναι όλο» είπε, επίσης, για την απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της. Ειδικά, δε, για τον πατέρα της, είπε: «Με είδε να πέφτω και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά μετά από όλα όσα έχει κάνει, δεν τον λυπάμαι πια. Δεν σεβάστηκε την απόφασή μου και δεν θα το κάνει ποτέ. Ήθελε να βάλει το σπίτι που αγόρασε στο όνομά μου για να μπορέσει να συνεχίσει να εισπράττει διατροφή. Μετά από αυτό, δεν θέλει να βάλει το σπίτι στο όνομά μου, ούτε να πληρώσει για την κηδεία, ούτε να παραστεί στην ευθανασία, ούτε στην ταφή, και λέει ότι δεν θέλει να μάθει τίποτα περισσότερο για μένα. Ότι γι' αυτόν είμαι ήδη νεκρή. Το καταλαβαίνω. Είναι πατέρας και δεν θέλει να χάσει μια κόρη, αλλά δεν με ακούει. Δεν με παίρνει τηλέφωνο ποτέ, δεν μου γράφει ποτέ. Το μόνο που κάνει είναι να μου φέρνει φαγητό. Γιατί με θέλει ζωντανή; Για να με κρατήσει στο νοσοκομείο;». Η Νοέλια αφηγήθηκε επίσης ότι η μητέρα της, της είχε ζητήσει να είναι μαζί της όταν θα γινόταν η θανατήφόρα ένεση αλλά η ίδια της το αρνήθηκε: «Μου είπε ότι όπως με είδε να γεννιέμαι έτσι ήθελε να με δει να κλείνω τα μάτια μου και η απάντηση είναι όχι. Δεν θέλω να με δει να κλείνω τα μάτια μου. Θα προτιμούσα να πούμε αντίο και μετά, αν θέλει να έρθει, μπορεί στην κηδεία».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Yoli, la madre de Noelia, lee a su hija mensajes de personas que quieren ayudarla para seguir viviendo. <a href="https://t.co/OoKWKSKlFm">pic.twitter.com/OoKWKSKlFm</a></p>— Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) <a href="https://twitter.com/AbogadosCrist/status/2036874780717047828?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>