Ισπανία: Η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο πέθανε με ευθανασία μετά από 601 ημέρες αναμονής

Η Νοέλια Καστίγιο, η 25χρονη παραπληγική γυναίκα που περίμενε να της γίνει ευθανασία για πάνω από ενάμιση χρόνο στην Ισπανία, πέθανε σήμερα το απόγευμα, αφού έλαβε υποβοηθούμενη αυτοκτονία σε κέντρο υποβοηθούμενης διαβίωσης στη Βαρκελώνη, όπου διέμενε, αναφέρει η El Pais.

Η Καστίγιο είχε μείνει παραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε λόγω ομαδικού βιασμού που υπέστη το 2022.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια θρησκευτική ένωση, η οποία προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να σταματήσει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία εκ μέρους του πατέρα της, δημοσίευσε επίσης ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η ευθανασία της Noelia πραγματοποιήθηκε. Ζητάμε προσευχές για την ψυχή της και την οικογένειά της. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Η νεαρή γυναίκα υπέφερε από συνεχή πόνο και έντονη ψυχολογική δυσφορία, όπως πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων που αξιολόγησε την υπόθεσή της και επιβλέπει τη συμμόρφωση με τον νόμο περί ευθανασίας. Αλλά έπρεπε να περιμένει 601 ημέρες για να της χορηγηθεί η δυνατότητα να το πραγματοποιήσει.

Μια τελευταία προσπάθεια

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Νοέλια ήταν άθελά της η πρωταγωνίστρια μίας άνευ προηγουμένου νομικής μάχης που ξεκίνησε ο πατέρας της για την ανάκληση της υποβοηθούμενης θανάτωσής της.

Από την πλευρά του, ο πατέρας της προσπάθησε να σταματήσει την ευθανασία της νεαρής γυναίκας, αλλά πέντε δικαστήρια απέρριψαν το αίτημά του. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ένας δικαστής ανέτρεψε την τελευταία προσπάθεια του πατέρα της να την σταματήσει, λίγες ώρες πριν την ευθανασία.

«Θέλω να φύγω τώρα εν ειρήνη και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα» είχε δηλώσει η Καστίγιο την Τρίτη σε τηλεοπτική εκπομπή, με την επιθυμία της να γίνεται πραγματικότητα σήμερα.

Δυσλειτουργική οικογένεια

Η Νοέλια προέρχεται από μια δυσλειτουργική οικογένεια. Το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών χρόνων της τα πέρασε σε θετές οικογένειες, καθώς οι γονείς της είχαν προβλήματα με εθισμούς. Το 2022 και ενώ διέμενε σε κρατικό κέντρο για ευάλωτες γυναίκες, υπέστη ομαδικό βιασμό. Στις 4 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, αφού έκανε χρήση κοκαΐνης, έκανε βουτιά στο κενό από τον πέμπτο όροφο του κτηρίου με αποτέλεσμα να καταστεί παραπληγική.

Η ίδια έκτοτε ζούσε σε διαρκή πόνο και γι' αυτό ζήτησε να ασκήσει το δικαίωμά της στην ευθανασία, όπως αυτό είχε αναγνωριστεί από το 2021 στην Ισπανία. Τον Ιούλιο του 2024 μια επιτροπή ειδικών από την Καταλονία έκανε δεκτό το αίτημά της, προγραμματίζοντας την ευθανασία για τις 2 Αυγούστου εκείνου του έτους. Ο πατέρας της, όμως, προσέφυγε κατά της απόφασης και πέτυχε αρχικά την αναστολή της.

Η Νοέλια, όμως, δεν το έβαλε κάτω και προσέφυγε τόσο στο Συνταγματικό δικαστήριο της Ισπανίας, όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Θέλω να τελειώσω τη ζωή μου με αξιοπρέπεια» είπε η Νοέλια στο δικαστήριο τον Μάρτιο του 2025 με την απόφαση που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας να τη δικαιώνει. Σύμφωνα με την απόφαση «δεν υπήρχε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων» της Νοέλια και ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα σε υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Η τελευταία συνέντευξη

Λίγα 24ωρα πριν βάλει τέλος στη ζωή της, η 25χρονη κοπέλα επικοινώνησε με την εκπομπή Ahora Sonsoles του καναλιού Antena 3 της Ισπανίας, όπου έκανε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την απόφασή της.

«Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό» είπε η 25χρονη αποκαλύπτοντας ότι έχει καλέσει την οικογένειά της να την αποχαιρετήσει, αλλά την στιγμή του θανάτου της, ήθελε να είναι μόνη.