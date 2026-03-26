Αχαΐα- Νικόλας Σερέτης: Οι βροχές επιστρέφουν δυναμικά…

«Μετά από έναν Μάρτιο άνομβρο στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, με εξαίρεση μόνο τμήματα της νότιας χώρας, οδεύουμε σε ένα 10ημερο με πλούσια καιρική δραστηριότητα στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικρατείας» αναφέρει σε ανάρτησή του, ο γεωλόγος- προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης.

«Επιδείνωση του καιρού Παρασκευή και Σάββατο θα φέρει βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ η 2η κακοκαιρία φαίνεται να μας επισκέπτεται το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης. Η θερμοκρασία σε χαμηλές για την εποχή πτήσεις» προσθέτει.

Ειδικότερα για την Αχαΐα, εξηγεί:

* Ιδιαίτερα άστατος και ψυχρός καιρός Παρασκευή (κυρίως) αλλά και το Σάββατο (λιγότερο) με βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά κατά περιόδους.

* Εκτιμώμενο ύψος βροχής τα 20-25mm και υψόμετρο χιονόπτωσης τα 1000-1100 μέτρα στο Παναχαϊκό όρος.

* Βελτιωμένος καιρός Κυριακή και Δευτέρα και νέα πιθανή επιδείνωση Τρίτη και Τετάρτη.

* Ο υδράργυρος σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα με μέγιστες τιμές το πολύ έως 15°C και ελάχιστες σταθερά οριακά κάτω από τους 10°C στα πεδινά-παράκτια τμήματα.

* Σαφής τάση για συνέχιση του άστατου καιρού μέχρι και τις 7-8/4.

* Παράτολμο μεν, αλλά οι ενδείξεις για το 2ο μισό της Μεγάλης Εβδομάδας είναι για την ώρα θετικές.