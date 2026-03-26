Πάτρα- ΒΙΠΕ: «Δίπλωσαν» νταλίκες στο Θεριανό λόγω ολισθηρού οδοστρώματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ύψος του Θεριανού, στο δρόμος προς ΒΙΠΕ, έχουν "διπλώσει" δυο νταλίκες, εξαιτίας του ολισθηρού οδοστρώματος, από τη βροχή

Νωρίτερα, να θυμίσουμε, είχαν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία για τον ίδιο λόγο. Φορτηγά οχήματα είχαν ακινητοποιήθει στο σημείο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά και να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων προς τη Βιομηχανική Περιοχή.

Στο σημείο υπάρχει αστυνομία, για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.