«Ο Τραμπ κλίνει στο να κάνει χερσαία εισβολή στο Ιράν» -Η Τεχεράνη έχει «έτοιμους 1 εκατ. στρατιώτες»

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, παρά τις ενδείξεις διπλωματικής αποκλιμάκωσης που υπήρξαν μέσα στην ημέρα, την ώρα που τα εκατέρωθεν πυραυλικά χτυπήματα συνεχίζονται ασταμάτητα.

Απαντώντας στα σενάρια που θέλουν τις ΗΠΑ, να μελετούν χερσαία επιχείρηση στο νησί Χαρκγ, όπως μετέδωσε, νωρίτερα το CNNi, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, μετέδωσε δήλωση αξιωματούχου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, σύμφωνα με την οποία, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ιρανοί μαχητές έχουν κινητοποιηθεί για πιθανή χερσαία επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων.

Η πηγή χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο αυτό «ιστορική τρέλα» εκ μέρους των ΗΠΑ και κάνει λόγο για ένα κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των ιρανών μαχητικών εδάφους προκειμένου να ετοιμάσουν τους Αμερικανούς που θα μπουν σε ιρανικό έδαφος σε μια «ιστορική κόλαση».

Η Τεχεράνη απάντησε επίσημα στην Ουάσιγκτον για το σχέδιο των 15 σημείων και περιμένει, χαρακτηρίζοντας την πρόταση των ΗΠΑ ως «μονομερή και άδικη», με τον Τραμπ να δηλώνει ότι «με εκλιπαρούν να κάνουμε συμφωνία, είναι κακοί διαπραγματευτές».

«Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, αυτοί παρακαλούν να κάνουμε μια συμφωνία, όχι εγώ. Και όλοι όσοι είδαν τι συνέβη εκεί πέρα ξέρουν γιατί. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε», δήλωσε από την πλευρά του ο Τραμπ στην παρέμβασή του στο υπουργικό συμβούλιο Λευκό Οίκο σχετικά με τη συμφωνία για εκεχειρία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με το Ιράν μέσω διπλωματικών οδών με το Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα, με το Ισραήλ να ανακοινώνει ότι σκότωσε τον επικεφαλής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, κομβικό πρόσωπο στον σχεδιασμό του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Από Ιρανικά χτυπήματα, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Καφρ Κασίμ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Επίσης δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Άμπου Ντάμπι από συντρίμμια βαλλιστικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε, ενώ κράτη του Κόλπου απέτρεψαν νέες επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CNNi, το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, σε περίπτωση χερσαίας αμερικανικής επιχείρησης.