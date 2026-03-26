Βραχνέικα: «Μου έδωσε μπουνιά χωρίς λόγο. Έτρεχα σπίτι και έκλαιγα»- Ο 8χρονος περιγράφει τη στιγμή που δέχτηκε επίθεση από τον 16χρονο

Στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας προσήλθε σήμερα στις 10:00 το πρωί ο 16χρονος μαθητής λυκείου, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε στο μάτι έναν 8χρονο μαθητή το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας σε σχολείο στα Βραχνεΐκα.

Η διαδικασία ξεκίνησε με τις καταθέσεις των γονέων του 16χρονου ως μάρτυρες υπεράσπισης και συνεχίστηκε με την απολογία του ίδιου του ανηλίκου. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και την αναφορά του πατέρα του θύματος, ο 16χρονος φέρεται να είχε στην κατοχή του μαχαίρι μήκους 23 εκατοστών και να επιτέθηκε απρόκλητα στον 8χρονο, ενώ εκείνος σχολούσε από το δημοτικό σχολείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον κοινό προαύλιο χώρο που μοιράζονται τα δύο σχολεία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Όπως είπε ο 8χρονος στο Star: «Όπως σχόλασα, στα καλά καθούμενα ήρθε και μου βάρεσε μπουνιά στο μάτι, χωρίς να πω τίποτα, ούτε να τον βρίσω, τίποτα. Φοβήθηκα, έτρεχα και πήγα στο σπίτι μου κατευθείαν και έκλαιγα και το είπα και στον πατέρα μου».

Ο πατέρας του 8χρονου μαθητή είπε: «Κάνω το σταυρό μου και λέω δόξα τω Θεώ, που το παιδί δεν του τράβηξε μαχαίρι. Πάλι καλά γιατί ο γιος μου από θαύμα ζει σήμερα. Αν λοιπόν τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο λόγω της βίας, τότε δεν έχει νόημα για τίποτα».

Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος αλλά με περιοριστικούς ορούς, όπως να τον παρακολουθούν οι επιμελητές ανηλικων και να μην ξαναπλησιάσει τον 8χρονο.