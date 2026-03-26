Βραχνέικα: Υπό επιτήρηση ο 16χρονος για την επίθεση σε 8χρονο

Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 16χρονος μαθητής της Α’ Λυκείου, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό μαθητή της Γ’ Δημοτικού σε σχολείο στα Βραχνεΐκα.

Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν την επιτήρησή του από επιμελητή ανηλίκων, καθώς και την απαγόρευση προσέγγισης και οποιασδήποτε επικοινωνίας με το ανήλικο θύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο 16χρονος φέρεται να πλησίασε τον 8χρονο μαθητή στον χώρο του σχολείου και να τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία από τη διεύθυνση του σχολείου και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ανήλικου ένα μαχαίρι. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι το είχε μαζί του για λόγους ασφαλείας, ενώ για την επίθεση ισχυρίστηκε ότι ο μικρός μαθητής ενοχλούσε και έπαιρνε αντικείμενα που ανήκαν στη μικρότερη αδελφή του.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.