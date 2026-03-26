Αμπελόκηποι: Συνελήφθη ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

Συνελήφθη ο 35χρονος που το πρωί της Πέμπτης (26/3) επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή Ελληνορώσων. Το περιστατικό έγινε όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να εκτελέσουν διαταγή για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρείο.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να εφαρμόσουν τη διαταγή για τον 35χρονο που επιτέθηκε με τσεκούρι.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ένας από τους αστυνομικούς να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.