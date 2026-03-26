Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου κατά της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

Ο Δήμος Πατρέων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής σε προγραμματισμένη κινητοποίηση και τις θέσεις που εκφράστηκαν στο σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.



Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή, συμμετέχει στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας αύριο Παρασκευή 27 Μάρτη στις 7 μ.μ. στην Πλατεία Γεωργίου, απαιτώντας μαζί με τα σωματεία και τους φορείς της πόλης, την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, αλλά και να μην πληρώσει ξανά ο λαός μας τα «σπασμένα» του πολέμου.

Σε ψήφισμα που ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, αναφέρονται τα εξής: «Δυναμώνουμε τον αγώνα για να σταματήσει η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας και οι διευκολύνσεις που παρέχονται τις ΗΠΑ, την Ε.Ε., το ΝΑΤΟ και στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που αιματοκυλούν τους λαούς. Για να ξεκουμπιστούν οι Νατοϊκοί από τα αεροδρόμια του Αράξου και της Ανδραβίδας που αξιοποιούνται για τους πολεμικούς σχεδιασμούς και μετατρέπουν την περιοχή μας, το λαό και τα παιδιά του σε στόχο αντιποίνων.

Για να μην χρησιμοποιηθεί καμία υποδομή της περιοχής μας για χρήση από τις Νατοϊκές δυνάμεις για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού.

Για να μην πληρώσει ξανά ο λαός μας τις συνέπειες του πολέμου, που γίνεται για τα κέρδη μιας χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών, βιομήχανων και εφοπλιστών, για το ποιος θα κερδίσει στον μεταξύ τους ανταγωνισμό, για τα πετρέλαια, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους δρόμους μεταφοράς και ενέργειας.

Κανένας εφησυχασμός και καμιά ανοχή στην σημερινή κυβέρνηση που έχει αναλάβει ρόλο σημαιοφόρου στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, βαδίζοντας στα χνάρια των προηγούμενων που μετέτρεψαν τη χώρα μας σε ένα απέραντο ορμητήριο θανάτου. Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Ν.Δ., στα αστικά κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, που στηρίζουν τους πολεμικούς σχεδιασμούς και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Η Ελλάδα εμπλέκεται ενεργά στον πόλεμο με ευθύνη της κυβέρνησης της Ν.Δ. και των άλλων κομμάτων, και με την αποστολή αεροσκαφών και φρεγατών στην Κύπρο. Τα στρατιωτικά μέσα που στάλθηκαν εκεί δεν προορίζονται για την «προστασία του κυπριακού λαού» όπως ισχυρίζονται, αλλά για την υπεράσπιση των βρετανικών βάσεων και των αμερικανοΝΑΤΟϊκών υποδομών. Δεν μπορούν να ξεγελάσουν το λαό μας, αφού αυτοί που εμφανίζονται ως «προστάτες» του κυπριακού λαού είναι αυτοί που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή του νησιού.

Μας καλούν να σιωπήσουμε, ζητούν την ανοχή μας στο όνομα της «εθνικού συμφέροντος», όμως οι εργαζόμενοι, ο λαός, θα πληρώσει ξανά τα σπασμένα για τα δικά τους συμφέροντα, μέσω των ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης, με τις επιπτώσεις στις λαϊκές οικογένειες να μεγαλώνουν καθημερινά.

Οι εργαζόμενοι και ο λαός έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, με τη δράση, την οργάνωση και τον αγώνα τους.

Μπορούμε να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις, δυναμώνοντας την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που οι φλόγες του καθημερινά εξαπλώνονται στην περιοχή μας, αλλά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Απαιτούμε:

- Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στους ΕυρωΝΑΤΟϊκούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να κλείσουν όλες οι βάσεις στη χώρα μας.

- Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού και τα F-16.

- Να μη σταλούν ελληνικά στρατεύματα κατοχής στην Παλαιστίνη.

- Nα επιστρέψουν τώρα όλες οι μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό τους που βρίσκονται εκτός των συνόρων. Να μην αποσταλεί κανένας Έλληνας στρατιωτικός σε αποστολές που υπηρετούν ξένα συμφέροντα. Καμία συμμετοχή και βοήθεια με στρατιωτικό υλικό και μέσα.

- Ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Άραξο, ούτε σκέψη για την ανάπτυξη πολεμικών αεροσκαφών που φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

- Να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των Ελλήνων ναυτεργατών και εργαζομένων που βρίσκονται σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων.

- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εργατικού λαϊκού εισοδήματος. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

- Μείωση τιμών και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και των ειδών λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων σε όλα αυτά τα ήδη για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες.