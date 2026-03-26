Τραμπ: Παράταση 10 ημερών στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ- Αναβάλλει τις επιθέσεις σε ενεργειακούς σταθμούς του Ιράν

Με μία ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε παράταση 10 ημερών στο τελεσίγραφο που είχε δώσει στο Ιράν, επικαλούμενος έκκληση της κυβέρνησης της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχιστεί μέχρι τις 6 Απριλίου η αναστολή στους βομβαρδισμούς των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, με την Τεχεράνη να φαίνεται να μην έχει συμφωνήσει ακόμη στο σχέδιο 15 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, η παρούσα δήλωση επιβεβαιώνει ότι αναστέλλω για 10 ημέρες την περίοδο καταστροφής ενεργειακών εγκαταστάσεων, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τα λανθασμένα όσα υποστηρίζουν τα ψευδή μέσα ενημέρωσης και άλλοι, προχωρούν πολύ καλά.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Τόνισε ακόμη ότι το Ιράν τον εκλιπαρεί για συμφωνία.