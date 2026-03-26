Πόλεμος ή διπλωματία; Το δίλημμα Τραμπ μετά τη λήξη του τελεσιγράφου προς την Τεχεράνη

Αύριο Παρασκευή (27/03) λήγει το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη, όταν δηλαδή θα έχουν κλείσει οι αγορές και το ερώτημα είναι αν θα αποφασίσει να προχωρήσει σε τελικό πλήγμα ή σε συμφωνία με το καθεστώς.

Και δεν είναι καθόλου τυχαία η προειδοποίηση «σοβαρευτείτε» που απηύθυνε προς το καθεστώς. Στην ουσία πρόκειται για μια δραματική προειδοποίηση προς τους Ιρανούς διαπραγματευτές Γκαλιμπάφ και Αραγτσί ότι τα χρονικά περιθώρια για την διπλωματία στενεύουν.

Ο Τραμπ θα βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημμα και σίγουρα δεν είναι εύκολη η απόφαση καθώς θα πρέπει να επιλέξει ή τον πόλεμο ή την διπλωματία.

Στρατιωτικά έχει δύο επιλογές: ή να προχωρήσει σε στοχευμένη χερσαία επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, με έμφαση στα νησιά του Περσικού Κόλπου ή να προχωρήσει σε πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών. Και οι δύο αυτές επιλογές σημαίνουν κλιμάκωση, άρα υψηλό ρίσκο για τους Αμερικανούς στρατιώτες αλλά και για τη διεθνή οικονομία και σίγουρα δεν οδηγούν σε μια γρήγορη λύση που ο ίδιος επιδιώκει.

Την ίδια ώρα, το Ιράν θεωρεί ότι στην παρούσα φάση έχει το πάνω χέρι, άρα δεν είναι η ώρα να κάνει επώδυνους συμβιβασμούς. Αυτό σημαίνει για την Ουάσινγκτον ότι θα πρέπει να αρκεστεί -αν αρκεστεί- με την όποια πρόοδο υπάρξει και ότι θα πρέπει να αναβάλει τα στρατιωτικά σχέδια για κλιμάκωση και να δώσει χώρο στις διαπραγματεύσεις. Ή θα πρέπει να κάνει μια μικρή συμφωνία, στοχευμένη μόνο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σε κάθε περίπτωση η στάση αυτή παραπέμπει σε μια λογική συμφωνία με κάθε κόστος και δεν οδηγεί σε καμία περίπτωση ούτε σε γρήγορη αλλά ούτε και σε τελική οριστική λύση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, επίσης, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρχίσει και αμφιβάλλει κατά πόσο πρέπει να γίνει συμφωνία με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, μάλιστα δέχεται πολλές πιέσεις από τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες με αυτόν τον πόλεμο έχουν δει ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά πρωτίστως για τη δική τους.