Πάτρα: Αναστάτωση στα Ψηλαλώνια από καπνούς σε ζαχαροπλαστείο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ύστερα από αναφορά για καπνούς που έβγαιναν από το υπόγειο ζαχαροπλαστείου στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, στην Πάτρα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για έλεγχο του χώρου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καπνοί προκλήθηκαν από πρόβλημα σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση του καταστήματος και όχι από φωτιά.

Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν υπήρξε κίνδυνος για το κατάστημα ή για παρακείμενα κτίρια