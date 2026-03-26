Στα ύψη η αμόλυβδη στην Πάτρα: Τα 63 στα 75 πρατήρια, έσπασαν το φράγμα των 2 ευρώ - ΦΩΤΟ

Έρευνα αγοράς κάθε ημέρα πλέον, κάνουν στα πρατήρια υγρών καυσίμων οι οδηγοί οχημάτων, καθώς ανακαλύπτουν διαρκώς νέες τιμές και πάντα προς τα πάνω.

Εξήντα τρία από ένα σύνολο 75 πρατηρίων στον δήμο Πατρέων, έχουν την απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων πάνω από 2 ευρώ. Το ποσοστό είναι ενδεικτικό, καθώς το 84% των βενζινάδικων της Πάτρας δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την τιμή της απλής αμόλυβδης κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.

Ενδεικτική είναι και η διακύμανση για την απλή αμόλυβδη, στις τιμές που συνατήσαμε την Πέμπτη 26 Μαρτίου στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Πάτρας, έτσι όπως έχουν δηλώσει τις τιμές τους και στο παρατηρητήριο υγρών καυσιμων του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

ΑΠΛΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Χαμηλότερη τιμή: 1,974 €

Υψηλότερη τιμή: 2,211 €

Μέση τιμή: ≈ 2,046 €