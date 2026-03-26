Δυτική Αχαΐα: Εισβολή ληστών σε σπίτι γυναίκας- Με τη χρήση βίας άρπαξαν χρυσαφικά και χρηματοκιβώτιο

Ανθρωποκυνηγητό από τις αστυνομικές αρχές στη Δυτική Αχαΐα, μετά από ληστεία που καταγγέλθηκε σε οικία σε χωριό της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν σε σπίτι, όπου διέμενε γυναίκα περίπου 40 ετών, και με τη χρήση βίας αφαίρεσαν χρυσαφικά, καθώς και χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρηματικό ποσό.

Μετά την καταγγελία ενημερώθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.