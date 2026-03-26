Δυτική Αχαΐα: Εισβολή ληστών σε σπίτι γυναίκας- Με τη χρήση βίας άρπαξαν χρυσαφικά και χρηματοκιβώτιο

Έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό τους
Ανθρωποκυνηγητό από τις αστυνομικές αρχές στη Δυτική Αχαΐα, μετά από ληστεία που καταγγέλθηκε σε οικία σε χωριό της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν σε σπίτι, όπου διέμενε γυναίκα περίπου 40 ετών, και με τη χρήση βίας αφαίρεσαν χρυσαφικά, καθώς και χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρηματικό ποσό.
Μετά την καταγγελία ενημερώθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Βραχνέικα: Υπό επιτήρηση ο 16χρονος για την επίθεση σε 8χρονο
Πάτρα: Αναστάτωση στα Ψηλαλώνια από καπνούς σε ζαχαροπλαστείο
Στα ύψη η αμόλυβδη στην Πάτρα: Τα 63 στα 75 πρατήρια, έσπασαν το φράγμα των 2 ευρώ - ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr