Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Αχαΐα: Εισβολή ληστών σε σπίτι γυναίκας- Με τη χρήση βίας άρπαξαν χρυσαφικά και χρηματοκιβώτιο

Ανθρωποκυνηγητό  από τις αστυνομικές αρχές στη Δυτική Αχαΐα, μετά από ληστεία που καταγγέλθηκε σε οικία σε χωριό της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν σε σπίτι, όπου διέμενε γυναίκα περίπου 40 ετών, και με τη χρήση βίας αφαίρεσαν χρυσαφικά, καθώς και χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρηματικό ποσό.

Μετά την καταγγελία ενημερώθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις
Κοινωνία
825535
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις