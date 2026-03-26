Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στου Λάγγουρα- Τραυματίστηκε δικυκλιστής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Πέλοπος και Λευκάδος, στην περιοχή του Λάγγουρα, στην Πάτρα όταν Ι.Χ. συγκρούστηκε με δίκυκλο.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας.
Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
