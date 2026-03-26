Οι Αρχιτέκτονες της Αχαΐας, λένε "Όχι στην κατεδάφιση, ναι στην επανάχρηση" του πρώην κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας εκφράζει την αντίθεσή του στην κατεδάφιση του εμβληματικού κτιρίου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, τονίζοντας την αρχιτεκτονική και πολιτιστική του αξία.

Προτείνει τη διατήρηση και επανάχρησή του ως σύγχρονο δημόσιο πυρήνα, που θα συνδέει τη μνήμη της πόλης με τη βιώσιμη ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου.

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας διατυπώνει κατά πλειοψηφία την αντίθεσή του στην κατεδάφιση του Κτιρίου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ). Διαφώνησε η Πρόεδρος Ολυμπία Λόη, η οποία κατέθεσε υπόμνημα.

Είναι έργο του αρχιτέκτονα και καθηγητή ΕΜΠ Αλέξη Συριόπουλου (1941–1992). Αποτέλεσε υλοποίηση Α’ Βραβείου πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και λειτουργεί από το 1971.

Αποτελεί σημαντικό δείγμα του ελληνικού μοντερνισμού, με εμφανή όλα τα κύρια χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν το μοντέρνο κίνημα, όπως η πλαστικότητα των όγκων, η ροικότητα, η εναλλαγή κενού-πλήρους και η ενδιαφέρουσα χρήση του εμφανoύς σκυροδέματος. Μέσα από τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό αναδεικνύεται η σχέση μεταξύ δομής- μορφής και λειτουργίας, φωτός και σκιάς, πλήρους και κενού, καθιστώντας το, μοναδικό δείγμα της δημόσιας μοντέρνας αρχιτεκτονικής της μεταπολεμικής περιόδου στην πόλη της Πάτρας.

Η ενδεχόμενη κατεδάφιση του Κτιρίου του ΟΛΠΑ αποτελεί απώλεια για την αρχιτεκτονική και εν γένει πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, η οποία διαθέτει ελάχιστα αξιόλογα παραδείγματα Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής και πολύ λίγα αξιόλογα νεώτερα δημόσια κτίρια γενικότερα.

Η μερική ή ολική διατήρηση και επανένταξη- επανάχρηση του κτιρίου, με σεβασμό στην μορφολογία της αρχικής μελέτης (μετά από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό), μπορεί να αποτελέσει το επιδιωκόμενο νέο τοπόσημο στο υπό σχεδιασμό παραλιακό μέτωπο της Πάτρας.

Το κτίριο εκ της μορφής, της θέσης και του μεγέθους του, θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε έναν χώρο πολιτιστικών, μουσειακών, εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών του δήμου, καθιστώντας το ένα σύγχρονο δημόσιο πυρήνα, συνδεδεμένο με την ιστορία της αρχιτεκτονικής του τόπου.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας θεωρεί ότι σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτιστικής διαχείρισης, είναι ασύμφορο κοινωνικά αλλά και οικονομικά για την κοινωνία της Πάτρας, μία δαπανηρή ολική κατεδάφιση και μετά μια εξίσου δαπανηρή ανέγερση ενός νέου κτηρίου- τοπόσημου.

Ο σχεδιαστικός διάλογος της μνήμης της πόλης που αποτελεί το κτήριο του ΟΛΠΑ και η ένταξή του στον νέο σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου, αποτελεί την μόνη βιώσιμη και δημιουργική διέξοδο στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης της Πάτρας".