Η στιγμή που λεωφορείο στο Μπαγκλαντές πέφτει σε ποταμό - Τουλάχιστον 24 νεκροί

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (25/03) στην περιοχή Νταουλάτδια της περιφέρειας Ρατζμπάρι στο Μπαγκλαντές, όταν ένα λεωφορείο, κατά την προσπάθειά του να ανέβει σε πλοίο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα νερά του ποταμού Πάντμα, αφήνωντας πίσω τουλάχιστον 24 νεκρούς.

Όπως μεταδίδει το Times of India το όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 40 άτομα, αναποδογύρισε και βρέθηκε βυθισμένο σε βάθος περίπου 9 μέτρων εντός του ποταμού.

Σύμφωνα με δηλώσεις του επιθεωρητή της αστυνομίας Ράσελ Μόλα στο ANI, ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 23 σορούς από το εσωτερικό του βυθισμένου οχήματος. Ανάμεσα στις οποίες βρίσκονταν πέντε παιδιά, έντεκα γυναίκες και έξι άνδρες. Επιπλέον, δύο γυναίκες κατέληξαν λίγη ώρα μετά την ανάσυρσή τους από το νερό.