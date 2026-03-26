Η στιγμή που λεωφορείο στο Μπαγκλαντές πέφτει σε ποταμό - Τουλάχιστον 24 νεκροί

Σοκαριστικό βίντεο
Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (25/03) στην περιοχή Νταουλάτδια της περιφέρειας Ρατζμπάρι στο Μπαγκλαντές, όταν ένα λεωφορείο, κατά την προσπάθειά του να ανέβει σε πλοίο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα νερά του ποταμού Πάντμα, αφήνωντας πίσω τουλάχιστον 24 νεκρούς.
Όπως μεταδίδει το Times of India το όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 40 άτομα, αναποδογύρισε και βρέθηκε βυθισμένο σε βάθος περίπου 9 μέτρων εντός του ποταμού.
Σύμφωνα με δηλώσεις του επιθεωρητή της αστυνομίας Ράσελ Μόλα στο ANI, ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 23 σορούς από το εσωτερικό του βυθισμένου οχήματος. Ανάμεσα στις οποίες βρίσκονταν πέντε παιδιά, έντεκα γυναίκες και έξι άνδρες. Επιπλέον, δύο γυναίκες κατέληξαν λίγη ώρα μετά την ανάσυρσή τους από το νερό.
«Τα μέλη των οικογενειών τους πέθαναν, παγιδευμένα μέσα»
«Το λεωφορείο περίμενε να επιβιβαστεί σε πορθμείο όταν έπεσε στον ποταμό. Μερικοί επιβάτες βγήκαν από το λεωφορείο, αλλά τα μέλη των οικογενειών τους πέθαναν, παγιδευμένα μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο AFP μια 35χρονη που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.
Συγκλονιστικές είναι οι κραυγές αυτόπτων μαρτύρων
Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που το λεωφορείο επιχειρεί να εισέλθει στο φέρι, χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο ποτάμι.
Συγκλονιστικές είναι οι κραυγές των παρευρισκόμενων που έγιναν μάρτυρες του δυστυχήματος και έσπευσαν να συνδράμουν στις προσπάθειες απεγκλωβισμού των επιβατών.
Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κινητοποιήθηκαν τέσσερις μονάδες της πυροσβεστικής και 10 δύτες, έχοντας τη συνδρομή του στρατού, της αστυνομίας, της ακτοφυλακής καθώς και των τοπικών αρχών. Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.
