Πάτρα: 16χρονος επιτέθηκε σε 8χρονο μέσα σε σχολείο – Μαχαίρι στην κατοχή του

Έντονη αναστάτωση προκαλεί ένα ακόμη περιστατικό ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στα Βραχνεΐκα της Πάτρας, με πρωταγωνιστή έναν 16χρονο μαθητή Λυκείου και θύμα έναν μόλις 8χρονο μαθητή Δημοτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο ανήλικος προσέγγισε τον μικρό μαθητή και του επιτέθηκε, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Άμεσα ενημερώθηκε η διεύθυνση του σχολείου, η οποία κάλεσε την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 16χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως το είχε για λόγους αυτοπροστασίας, ενώ για την επίθεση υποστήριξε ότι το παιδί ενοχλούσε και αφαιρούσε αντικείμενα από τη μικρότερη αδελφή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 16χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων, προκαλώντας προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα.