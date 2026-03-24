Πάτρα: Χωρίς νερό το πρωί της Πέμπτης το νέο Σούλι

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από την ΔΕΥΑΠ
Λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι μεθαύριο Πέμπτη 26 Μαρτίου θα υπάρχουν διακοπές υδροδότησης από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. στην περιοχή του Νέου Σουλίου.
Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
