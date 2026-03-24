Πάτρα: Χωρίς νερό το πρωί της Πέμπτης το νέο Σούλι

Λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι μεθαύριο Πέμπτη 26 Μαρτίου θα υπάρχουν διακοπές υδροδότησης από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. στην περιοχή του Νέου Σουλίου.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.