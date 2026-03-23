Την Κυριακή αλλάζει η ώρα - Πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή της ώρας.

Πότε αλλάζει η ώρα - Από χειμερινή θα ισχύει η θερινή

Σταθερό παραμένει και το 2026 το χρονοδιάγραμμα για την αλλαγή ώρας, με τα ρολόγια να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, ανεξάρτητα από το πότε πέφτει το Πάσχα.

Πότε αλλάζει η ώρα το 2026

Η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026. Συγκεκριμένα, στις 03:00 π.μ. οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00 π.μ.

Πρόκειται για την καθιερωμένη μετάβαση στη θερινή ώρα, που εφαρμόζεται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Πόσο θα διαρκέσει η θερινή ώρα

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Συμβουλές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν:

-Γυρίζουμε το ρολόι μας μπροστά από το μεσημέρι του Σαββάτου

-Βάζουμε το ρολόι στην καθιερωμένη ώρα μας την Κυριακή μετά την αλλαγή ώρας

-Αν νιώθουμε ακόμα κουρασμένοι, κοιμόμαστε λίγο (15-20 λεπτά είναι αρκετά) αργά το μεσημέρι

-Κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες τη μέρα πριν και μετά την αλλαγή ώρας

-Αποφεύγουμε τα ξενύχτια

Πώς επηρεάζονται οι συσκευές

Κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα, «χάνεται» μία ώρα ύπνου, καθώς το ρολόι μετακινείται απευθείας από τις 03:00 στις 04:00. Αντίθετα, τον Οκτώβριο «κερδίζεται» μία ώρα, αφού στις 04:00 επιστρέφει στις 03:00.

Tα περισσότερα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets και «έξυπνα» ρολόγια προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον έχουν σωστά ρυθμισμένη τη ζώνη ώρας και είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, για αναλογικά ρολόγια, επιτοίχια, ξυπνητήρια, φούρνους ή ρολόγια αυτοκινήτων, η ρύθμιση πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Ο λόγος ύπαρξης της αλλαγής ώρας

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενιαίο τρόπο, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Στόχος αυτής της κοινής ρύθμισης είναι ο συγχρονισμός των μετακινήσεων, των αγορών, των υπηρεσιών και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας κοινό πλαίσιο ώρας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.