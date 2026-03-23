Βραχνεΐκα: Αυτός είναι ο άνδρας που σκοτώθηκε στη σφοδρή σύγκρουση στην Πατρών Πύργου

Νεκρός είναι ο Ανδρέας Τζερμπίνος, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος των Βραχνεΐκων και Τσουκαλεΐκων.

Ο άνδρας επέβαινε ως συνοδηγός σε ΙΧ όχημα και διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα παραμένουν για νοσηλεία η σύζυγός του, που οδηγούσε το όχημα, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ που ενεπλάκη στη σφοδρή σύγκρουση. Το ζευγάρι επέστρεφε από τον Αλισσό όταν συνέβη το δυστύχημα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το τραγικό περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα σοβαρών ατυχημάτων στον συγκεκριμένο οδικό άξονα, που έχει ιστορικό επαναλαμβανόμενων δυστυχημάτων.