Πατρών Πύργου: Αναστάτωση στους επιβάτες λεωφορείου- Το είδαν να βγάζει καπνούς

Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και εκκενώθηκε
Από τα φρένα του λεωφορείου προέρχονταν τελικά οι καπνοί που προκάλεσαν αναστάτωση το απόγευμα στη ΝΕΟ Πατρών Πύργου, κοντά στα Καμίνια.
Αρχικά υπήρξε συναγερμός για πιθανή φωτιά σε λεωφορείο, όταν επιβάτες και οδηγός αντιλήφθηκαν καπνό και ειδοποίησαν τις αρχές.
Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και εκκενώθηκε άμεσα, με τους επιβάτες να αποβιβάζονται με ασφάλεια, ωστόσο επικράτησε αναστάτωση μέχρι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι καπνοί προέρχονταν από τα φρένα του οχήματος και δεν υπήρχε φωτιά.
