Δίκη Τεμπών: Οργισμένες αντιδράσεις από τους συγγενείς για όσα έγιναν

Ντροπιαστικές εικόνες και σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας
Ντροπιαστικές εικόνες και σκηνές χάους σημάδεψαν το πρωί της Δευτέρας την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.
Η δικαστική αίθουσα ήταν υπερπλήρης, χωρίς να χωρά ούτε τους μισούς, με δικηγόρους να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται στα εδώλια των κατηγορουμένων, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων στοιβάζονταν στην κεντρική αίθουσα.
Η κατάσταση προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους και έντονη δυσφορία.
Η ακαταλληλότητα της αίθουσας στο συγκρότημα «Γαιόπολις», που διαμορφώθηκε με κόστος άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, προκάλεσε την έντονη οργή συγγενών και δικηγόρων. Η πεντάωρη συνεδρίαση σημαδεύτηκε από συνεχείς αντεγκλήσεις, οργισμένες τοποθετήσεις και ξέσπασμα των συγγενών, οι οποίοι κατήγγειλαν νέα απόπειρα υποβάθμισης και συγκάλυψης του εγκλήματος.
Μετά από συνεχείς διακοπές της διαδικασίας, η έδρα αποφάσισε να τερματίσει τη σημερινή συνεδρίαση, ανακοινώνοντας ότι η επόμενη δικάσιμος θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου. Το κλίμα στην αίθουσα παρέμεινε τεταμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, υπογραμμίζοντας την ένταση και την αγωνία των συγγενών των θυμάτων.
Α. Κουτσόλαμπρος: «Δεν πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας»
'Όλα αυτά προκάλεσαν την οργή των συγγενών των θυμάτων, την καταδίκη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και αντεγκλήσεις μεταξύ θεσμικών φορέων για τις ευθύνες για το φιάσκο της δίκης: «Ο υπουργός Δικαιοσύνης διαφήμιζε ότι έφτιαξε μια κατάλληλη αίθουσα για τη δίκη και διαπιστώσαμε ότι δεν χωράει τους συγγενείς, τους δικηγόρους… είναι επιβεβλημένο να βρείτε αίθουσα που να χωράει τους συγγενείς, τους δικηγόρους, τους επιζώντες και τους κατηγορούμενους» υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Α. Κουτσόλαμπρος είπε στο δικαστήριο: «Εδώ αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας και διεξαγωγής της δίκης. Αυτός που προέβλεψε αυτή την αίθουσα δεν σκέφτηκε τους συγγενείς, τους δικηγόρους… ζητάμε να διακόψετε για να δείτε αν υπάρχει άλλη κατάλληλη αίθουσα και δεσμευόμαστε ως Ολομέλεια των Δικηγορικων Συλλόγων να έρθουμε σε επαφή με το υπουργείο Δικαιοοσύνης και το διοίκηση του εφετείου, για να βρεθεί μια κατάλληλη αίθουσα».
Την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και οι συνήγοροί τους κατήγγειλαν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της πολύκροτης δίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Δικαιοσύνης, η αίθουσα επαρκεί.
Σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για τις διαμαρτυρίες σχετικά με τη χωρητικότητα της αίθουσας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η αίθουσα διαθέτει περισσότερα από 400 καθίσματα και ότι «έγινε ένας υπολογισμός με βάση την ανάκριση»
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση μετά τις εξελίξεις για τη δίκη που αφορά στην τραγωδία στα Τέμπη. Ευθύνες στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης επιρρίπτει το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου να δηλώνει ότι τρία χρόνια μετά δε βρέθηκε αίθουσα να χωρά κατηγορούμενους, συγγενείς και δικηγόρους.
Η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε ούτε τα στοιχειώδη για μια από τις σημαντικότερες δίκες, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαρκής ο αγώνας ενάντια στο μπάζωμα, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Δημήτρης Νατσιός δήλωσε ότι όσο και να θέλει κάποιος να καθυστερήσει η αποκάλυψη της αλήθειας, ουδείς γλιτώνει. Για αγώνα και στη Βουλή και στις δικαστικές αίθουσες έκανε λόγο ο Δ. Κουτσούμπας, ενώ για αδίστακτες και βρώμικες εξουσίες μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά υπουργείου Δικαιοσύνης
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ανακοίνωση της εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της “για την ανεπίτρεπτη κατάσταση που επικράτησε κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών".
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη κατασκευάστηκε βάσει εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα ούτε στον σχεδιασμό ούτε στον καθορισμό της χωρητικότητας ή των λειτουργικών προδιαγραφών της. Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (δικηγόρων, διαδίκων και κοινού) θα έπρεπε να είναι αναμενόμενος από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης που είχαν και τη θεσμική ευθύνη για τον επαρκή σχεδιασμό και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης».
Ασλανίδης: Σήμερα δίκασαν τα θύματα και όχι τους κατηγορούμενους
«Θα είναι μια δίκη - παρωδία, φιάσκο και δεν πρόκειται να συνεχιστεί» είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, εξερχόμενος από τη δίκη για τα Τέμπη που ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 23/03.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Orange Press, εξερχόμενος από το δικαστήριο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, έκανε λόγο για σκόπιμη επιλογή ενός χώρου που δεν μπορεί να υποστηρίξει το μέγεθος της δίκης. «Η πολυδιαφημιζόμενη αίθουσα που στοίχισε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ήταν ένα φιάσκο. Δεν χωρούσαν οι δικηγόροι, δεν χωρούσαν οι κατηγορούμενοι. Στις θέσεις των κατηγορουμένων καθόντουσαν οι συγγενείς και διάφοροι δικηγόροι. Η επιλογή μάλλον δεν ήταν καθόλου τυχαία. Δεν θέλουν με τίποτα αυτή η δίκη να αρχίσει. Δυστυχώς, η συγκάλυψη συνεχίζεται ακόμα και είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαύρωσαν τη μνήμη των θυμάτων. Στην ουσία σήμερα πάλι κατηγορούμενοι ήταν οι δολοφονημένοι στα Τέμπη».
Ο κ. Ασλανίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για την επανέναρξη της διαδικασίας την 1η Απριλίου, προβλέποντας ότι το σκηνικό θα επαναληφθεί. «Δεν περιμένω τίποτα. Το ίδιο θα γίνει πάλι. Θα είναι μια δίκη - παρωδία, φιάσκο και δεν πρόκειται να συνεχιστεί», τόνισε, ενώ έστρεψε τα βέλη του απευθείας προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Όταν ρωτήθηκε αν οι συγγενείς και ο Σύλλογος έχουν προβεί σε κάποια εισήγηση για συγκεκριμένη πόλη ή χώρο, ο κ. Ασλανίδης είπε: «Αυτό πρέπει να το απαντήσει ο Φλωρίδης, που πρέπει να παραιτηθεί σήμερα κιόλας με όλο αυτό εδώ που έχει στήσει. Το υπουργείο Δικαιοσύνης μας είχε πει ότι αυτή η αίθουσα είναι η πλέον κατάλληλη, η μεγαλύτερη στη χώρα, και από ό,τι είδατε μέσα πέταξαν έξω και εσάς. Δεν σας αφήσανε ούτε φωτογραφίες ούτε να τραβήξετε μερικά πλάνα. Σήμερα δικάστηκαν τα θύματα, όχι οι κατηγορούμενοι».
Οικογένεια Κουτσόπουλου: Πλήγμα για τη Δικαιοσύνη
Η οικογένεια του αδικοχαμένου Τάσου Κουτσόπουλου, απευθύνονται δημόσια στην κοινή γνώμη μετά τα γεγονότα στη δίκη για τα Τέμπη. «Δεν επιθυμούμε καθυστέρηση. Η δίκη πρέπει να συνεχιστεί το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κατάλληλο χώρο, υπό συνθήκες θεσμικής επάρκειας, με αξιοπρέπεια και με τον οφειλόμενο σεβασμό στη μνήμη των 57 θυμάτων. Οι οικογένειές τους, η ελληνική κοινωνία και η ίδια η Δικαιοσύνη δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο από αυτό» τονίζουν μεταξύ άλλων.
Τι καταγγέλλουν
Επί τρία ολόκληρα χρόνια, η οικογένειά μας ανέμενε με βαθύ πόνο, υπομονή και αξιοπρέπεια την έναρξη αυτής της δίκης, με πίστη στους θεσμούς και με ένα αίτημα: να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του Τάσου μας και όλων των θυμάτων. Τα σημερινά γεγονότα μας υποχρεώνουν να καταγγείλουμε δημόσια και με πλήρη
αίσθηση ευθύνης τα εξής:
1. Ακαταλληλότητα της αίθουσας. Η επιλεγείσα αίθουσα δεν πληροί τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς διεξαγωγής της δίκης. Συγκεκριμένα, δεν καθίσταται αντικειμενικώς δυνατή η απαραίτητη — θεσμικά και δικονομικά — ταυτόχρονη παρουσία όλων των παραγόντων της δίκης: συνηγόρων, συγγενών θυμάτων και επιβιωσάντων. Ο, εκ των πραγμάτων αποκλεισμός τους, δεν συνιστά πρακτική δυσκολία που μπορεί να παραβλεφθεί.
Συνιστά καίρια δικονομική πλημμέλεια που υπονομεύει εξ αρχής το κύρος και τη νομιμότητα ολόκληρης της διαδικασίας.
2. Πλήγμα στον θεσμό της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για τη σημαντικότερη δίκη από τη Μεταπολίτευση και μετά. Η διεξαγωγή της, υπό τις συνθήκες που βιώσαμε σήμερα, προσβάλλει ευθέως το κύρος του Δικαστηρίου, των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης - Συνηγόρων, και — πάνω απ’ όλα — πλήττει το ανθρώπινο δικαίωμα της δίκαιης δίκης. Τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν.
3. Άμεση εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Στο χρονικό διάστημα έως την επόμενη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου, τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να εξασφαλίσουν χώρο, ο οποίος να πληροί τις απαιτούμενες συνθήκες: δυνατότητα ισότιμης και πλήρους συμμετοχής όλων των διαδίκων, ασφάλεια και θεσμική σοβαρότητα ανάλογη της βαρύτητας της υπόθεσης.
4. Αποχή Δικηγόρων: Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και οι επιμέρους Δικηγορικοί Σύλλογοι καλούνται να αποφασίσουν αποχή, για όσο χρόνο η δίκη παραμένει ορισμένη να διεξάγεται στον συγκεκριμένο ακατάλληλο χώρο. Η αποχή αυτή δεν είναι άρνηση της Δικαιοσύνης. Είναι η πιο ουσιαστική πράξη προάσπισής της.
Δεν επιθυμούμε καθυστέρηση. Η δίκη πρέπει να συνεχιστεί το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κατάλληλο χώρο, υπό συνθήκες θεσμικής επάρκειας, με αξιοπρέπεια και με τον οφειλόμενο σεβασμό στη μνήμη των 57 θυμάτων. Οι οικογένειές τους, η ελληνική κοινωνία και η ίδια η Δικαιοσύνη δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο από αυτό.
ΔΣΕ: «Η εικόνα μας προσβάλλει όλους»
Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης προόδου της δίκης για τα Τέμπη με άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από την Πολιτεία ζητά η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.
«Η δίκη των Τεμπών αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί κοινό αίτημα.
Δυστυχώς, σήμερα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων και, κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης.
Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους.
Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με την Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας και της εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όλοι οι παράγοντες της δίκης. Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης».
