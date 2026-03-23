Δίκη Τεμπών: Οργισμένες αντιδράσεις από τους συγγενείς για όσα έγιναν

Ντροπιαστικές εικόνες και σκηνές χάους σημάδεψαν το πρωί της Δευτέρας την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Η δικαστική αίθουσα ήταν υπερπλήρης, χωρίς να χωρά ούτε τους μισούς, με δικηγόρους να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται στα εδώλια των κατηγορουμένων, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων στοιβάζονταν στην κεντρική αίθουσα.

Η κατάσταση προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους και έντονη δυσφορία.

Η ακαταλληλότητα της αίθουσας στο συγκρότημα «Γαιόπολις», που διαμορφώθηκε με κόστος άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, προκάλεσε την έντονη οργή συγγενών και δικηγόρων. Η πεντάωρη συνεδρίαση σημαδεύτηκε από συνεχείς αντεγκλήσεις, οργισμένες τοποθετήσεις και ξέσπασμα των συγγενών, οι οποίοι κατήγγειλαν νέα απόπειρα υποβάθμισης και συγκάλυψης του εγκλήματος.

Μετά από συνεχείς διακοπές της διαδικασίας, η έδρα αποφάσισε να τερματίσει τη σημερινή συνεδρίαση, ανακοινώνοντας ότι η επόμενη δικάσιμος θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου. Το κλίμα στην αίθουσα παρέμεινε τεταμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, υπογραμμίζοντας την ένταση και την αγωνία των συγγενών των θυμάτων.

Α. Κουτσόλαμπρος: «Δεν πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας»

'Όλα αυτά προκάλεσαν την οργή των συγγενών των θυμάτων, την καταδίκη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και αντεγκλήσεις μεταξύ θεσμικών φορέων για τις ευθύνες για το φιάσκο της δίκης: «Ο υπουργός Δικαιοσύνης διαφήμιζε ότι έφτιαξε μια κατάλληλη αίθουσα για τη δίκη και διαπιστώσαμε ότι δεν χωράει τους συγγενείς, τους δικηγόρους… είναι επιβεβλημένο να βρείτε αίθουσα που να χωράει τους συγγενείς, τους δικηγόρους, τους επιζώντες και τους κατηγορούμενους» υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Α. Κουτσόλαμπρος είπε στο δικαστήριο: «Εδώ αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας και διεξαγωγής της δίκης. Αυτός που προέβλεψε αυτή την αίθουσα δεν σκέφτηκε τους συγγενείς, τους δικηγόρους… ζητάμε να διακόψετε για να δείτε αν υπάρχει άλλη κατάλληλη αίθουσα και δεσμευόμαστε ως Ολομέλεια των Δικηγορικων Συλλόγων να έρθουμε σε επαφή με το υπουργείο Δικαιοοσύνης και το διοίκηση του εφετείου, για να βρεθεί μια κατάλληλη αίθουσα».

Την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και οι συνήγοροί τους κατήγγειλαν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της πολύκροτης δίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Δικαιοσύνης, η αίθουσα επαρκεί.

Σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για τις διαμαρτυρίες σχετικά με τη χωρητικότητα της αίθουσας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η αίθουσα διαθέτει περισσότερα από 400 καθίσματα και ότι «έγινε ένας υπολογισμός με βάση την ανάκριση»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση μετά τις εξελίξεις για τη δίκη που αφορά στην τραγωδία στα Τέμπη. Ευθύνες στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης επιρρίπτει το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου να δηλώνει ότι τρία χρόνια μετά δε βρέθηκε αίθουσα να χωρά κατηγορούμενους, συγγενείς και δικηγόρους.

Η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε ούτε τα στοιχειώδη για μια από τις σημαντικότερες δίκες, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαρκής ο αγώνας ενάντια στο μπάζωμα, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Δημήτρης Νατσιός δήλωσε ότι όσο και να θέλει κάποιος να καθυστερήσει η αποκάλυψη της αλήθειας, ουδείς γλιτώνει. Για αγώνα και στη Βουλή και στις δικαστικές αίθουσες έκανε λόγο ο Δ. Κουτσούμπας, ενώ για αδίστακτες και βρώμικες εξουσίες μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά υπουργείου Δικαιοσύνης

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ανακοίνωση της εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της “για την ανεπίτρεπτη κατάσταση που επικράτησε κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών".

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη κατασκευάστηκε βάσει εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα ούτε στον σχεδιασμό ούτε στον καθορισμό της χωρητικότητας ή των λειτουργικών προδιαγραφών της. Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (δικηγόρων, διαδίκων και κοινού) θα έπρεπε να είναι αναμενόμενος από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης που είχαν και τη θεσμική ευθύνη για τον επαρκή σχεδιασμό και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης».