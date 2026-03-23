Τέμπη: Οργή συγγενών και δικηγόρων στη δίκη – Τέσσερις διακοπές και γιουχαΐσματα

Το απόλυτο χάος επικράτησε στην πρώτη μέρα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα η οποία ουσιαστικά δεν ξεκίνησε ποτέ.

Το συνεδριακό κέντρο Γαιόπολις στο πανεπιστήμιο της Λάρισας αποδείχθηκε πολύ μικρό για να φιλοξενεί την πολύκροτη δίκη για τα Τέμπη. Τα όσα έγιναν προσβάλουν την μνήμη των 57 θυμάτων, ενώ οι συγγενείς τους που ζητούν δικαίωση για τον χαμό των ανθρώπων τους ήταν εξοργισμένοι.

Η δίκη διακόπηκε τέσσερις φορές μέσα σε κλίμα έντασης, ακούστηκαν πολλά γιουχαΐσματα, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε ήταν το γεγονός ότι πολλοί συγγενείς καθόταν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, καθώς δεν υπήρχαν θέσεις.

Το μεσημέρι το αδιέξοδο φάνηκε να είναι πλήρες αναφέρει το newsit, καθώς οι δικηγόροι ζήτησαν αναστολή της διαδικασίας μέχρι να αποφανθεί ο Άρειος πάγος για τις συνθήκες στην αίθουσα του κτηρίου «Γαιόπολις» της Λάρισας. Η δίκη αποφασίστηκε να συνεχιστεί 1η Απριλίου.

«Ντροπή» ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε από τους συγγενείς των 57 νεκρών και τους επιζώντες της τραγωδίας, για τα διαθέσιμα καθίσματα. Η πρόεδρος του δικαστηρίου επεσήμανε ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει, κάτι τέτοιο όμως δεν ήταν δυνατόν. «Μας έχετε προσβάλλει ήδη που μας φέρατε εδώ μέσα», φώναξε προς την έδρα συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών. Στο εδώλιο των κατηγορουμένων βρέθηκαν καθισμένοι συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας καθώς «δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που εκπροσωπούσε πολλούς συγγενείς θυμάτων έκανε συνεχείς παρεμβάσεις προς το προεδρείο του δικαστηρίου. «Αυτές τις εντολές έχετε από το Φλωρίδη, είναι άκυρη η διαδικασία. Δεν υπάρχουν συνθήκες για να ξεκινήσουμε την διαδικασία».

Ο εκπρόσωπος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, Θ. Μαντας εισηγήθηκε την αποχή των δικηγόρων μιλώντας για απαράδεκτη κατάσταση που εγείρει θέμα ασφάλειας. «Αν γίνει κάτι εδώ μέσα, πως θα βγούμε από αυτή την αίθουσα; Η δίκη δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Παράλληλα οι συνήγοροι δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους για το θέμα της πυρασφάλειας με μια από τις διακοπές του δικαστηρίου να είναι γι’ αυτό το ζήτημα.

Η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, σε δήλωσή της υποστήριξε ότι «συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η κυβερνητική κοροϊδία», σημειώνοντας πως «μας στοίβαξαν σε μια αίθουσα και οι συνθήκες είναι ασφυκτικές». Παράλληλα, εξέφρασε την απορία της για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, τονίζοντας ότι, όπως είπε, «ήταν γνωστός στην κυβέρνηση ο αριθμός των διαδίκων και οι προδιαγραφές της αίθουσας».

Την ίδια ώρα, η Μαρία Καρυστιανού τόνιζε: «Εμείς ως γονείς καθόμαστε και βλέπουμε όλη αυτή την κοροϊδία. Θα συνεχίσουμε όμως παρόλα αυτά να φωνάζουμε να απαιτούμε την αλήθεια και να και να πράττουμε ότι πρέπει να κάνουμε».

Ο Πάνος Ρούτσης, αναφερόμενος σε όσα εξελίσσονται από το πρωί στον χώρο, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «αυτό το πράγμα, να είμαστε σαν τα κοτόπουλα στριμωγμένοι, είναι απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι «έχει γίνει ήδη τρεις φορές διακοπή της δίκης».