Δυτική Ελλάδα: Τα μαϊμού οπτικά και οι κίνδυνοι για την υγεία

Αυστηρό είναι, πλέον, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διάθεση οπτικών ειδών και στην Πάτρα, καθώς η πώλησή τους επιτρέπεται αποκλειστικά από καταστήματα που διαθέτουν νόμιμη βεβαίωση λειτουργίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και λειτουργούν με την υποχρεωτική παρουσία αδειούχου οπτικού- επιστημονικά υπευθύνου σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας.

Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις νόμιμης δραστηριοποίησης στον κλάδο και αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών της πόλης.

Όπως επισημαίνει, στο thebest.gr η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ν.Π.Δ.Δ. Οπτικών- Οπτομετρών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, Παναγιώτα Αγγελοπούλου, «κομβική προϋπόθεση για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που εμπορεύονται γυαλιά, φακούς επαφής και άλλα οπτικά, είναι η υποχρεωτική παρουσία αδειούχου οπτικού. Από την αρχή ως σύλλογος ενημερώσαμε τα Επιμελητήρια και τους Εμπορικούς συλλόγους, ωστόσο υπήρξαν καταστηματάρχες που δεν ακολούθησαν την νομοθεσία ή δεν ενημερώθηκαν και γι’ αυτό παρά τις καταγγελίες, προς το παρόν έχουμε κάνει μόνο συστάσεις, δίνοντας μια μικρή περίοδο χάριτος. Πάντως σε περίπτωση, μη συμμόρφωσης, στο νομοθετικό πλαίσιο, οι παραβάσεις συνεπάγονται με την άμεση απόσυρση των προϊόντων, την επιβολή κυρώσεων έως και τον κλείσιμο του καταστήματος».

Οι κίνδυνοι των «μαϊμού» οπτικών

Μάλιστα, η κ. Αγγελοπούλου, τονίζει «ότι τα οπτικά είδη δεν αποτελούν απλά καταναλωτικά προϊόντα, αλλά ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και σωστή καθοδήγηση. Η απουσία επιστημονικής επίβλεψης ενέχει σοβαρούς κινδύνους, όπως η λανθασμένη επιλογή βαθμών, η κακή εφαρμογή φακών επαφής και η επιδείνωση οφθαλμικών παθήσεων».

Παράλληλα, όπως αναφέρει «ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα σχετικά με τα υλικά κατασκευής των σκελετών. Δηλαδή, πλαστικοί σκελετοί, ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας, που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, όπως δερματίτιδα λόγω χημικών ουσιών που περιέχουν. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως σε σημεία πίεσης, όπως η μύτη και τα αυτιά, και μπορεί να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου».

«Επιπλέον, παράγοντες όπως η θερμότητα και ο ιδρώτας διευκολύνουν τη μεταφορά αυτών των ουσιών στο δέρμα, ενώ σε περιπτώσεις φθοράς ενδέχεται να απελευθερωθεί νικέλιο από μεταλλικά μέρη, προκαλώντας έντονες αλλεργικές αντιδράσεις. Έλεγχοι στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν επίσης εντοπίσει επικίνδυνες ουσίες σε προϊόντα άγνωστης προέλευσης» εξηγεί.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους καταναλωτές να επιλέγουν πιστοποιημένα καταστήματα, υπογραμμίζοντας ότι η ποιότητα και η ασφάλεια στα οπτικά είδη αποτελούν ζήτημα υγείας και όχι απλώς αισθητικής.