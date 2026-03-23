H Kαρναβαλική Ακαδημία στη Βαλένθια και το Φεστιβάλ Las Fallas- «Μια αξέχαστη εμπειρία»- ΦΩΤΟ

Σαράντα μέλη της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πάτρας ταξίδεψαν, το προηγούμενο διήμερο, στη Βαλένθια της Ισπανίας, για να παρακολουθήσουν από κοντά και να συμμετάσχουν στα δρώμενα του παγκοσμίου φήμης Φεστιβάλ Las Fallas.

Το φεστιβάλ, με ρίζες στον 18ο αιώνα, αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά και εντυπωσιακά πολιτιστικά γεγονότα της Ισπανίας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται για να θαυμάσουν τις τεράστιες φιγούρες, τις φωτιές και τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

«Η συμμετοχή μας στην αποστολή της Καρναβαλικής Ακαδημίας στη Βαλένθια, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας του Πατρινού Καρναβαλιού, αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία που μας γέμισε έμπνευση και πολύτιμες γνώσεις», δήλωσε στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ακαδημίας, Αρίστος Σταθόπουλος. Όπως εξηγεί, η αποστολή έδωσε την ευκαιρία στα μέλη να δουν πώς η παράδοση συναντά τη σύγχρονη δημιουργία και την άρτια διοργάνωση, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι δεσμοί μεταξύ δύο από τις μεγαλύτερες καρναβαλικές πόλεις της Ευρώπης.

Η ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας θεωρείται καθοριστική για τη διεθνή προβολή και αναβάθμιση του Πατρινού Καρναβαλιού, ανοίγοντας νέους δρόμους για την περαιτέρω εξέλιξη του θεσμού. «Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το ταξίδι, όπως και πέρυσι στο Viareggio της Ιταλίας, είχαμε την αμέριστη στήριξη του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη», πρόσθεσε ο κ. Σταθόπουλος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των θεσμικών φορέων για την ανάδειξη του Πατρινού Καρναβαλιού στο διεθνές σκηνικό.