Αδιάβατος, επικίνδυνος δρόμος «τσουλήθρα», η οδός Κανάρη Αγίου Βασιλείου- ΦΩΤΟ

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες των κατοίκων για την κατάσταση που επικρατεί στην οδό Κανάρη, στην αρχή της πρώην κοινότητας Αγίου Βασιλείου και στη συμβολή της με την παραλιακή οδό Ελευθερίας, όπου ο δρόμος, όπως λένε στο thebest.gr, έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε «τσουλήθρα» για πεζούς και οδηγούς, κυρίως δικυκλιστές.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, ο δρόμος βρίσκεται σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση εδώ και χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί λύση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Το νερό λιμνάζει στο σημείο, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να γίνεται εξαιρετικά ολισθηρό και επικίνδυνο, ενώ κατά καιρούς έχουν σημειωθεί ατυχήματα με τραυματισμούς διερχόμενων πολιτών».

Οι κάτοικοι επισημαίνουν, ότι την ίδια στιγμή στην παραλιακή λεωφόρο εκτελούνται έργα διαπλάτυνσης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το πού θα καταλήγουν πλέον τα νερά, καθώς, όπως αναφέρουν, «δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για παροχέτευση των όμβριων υδάτων προς τη θάλασσα, όπως έχει γίνει σε άλλα σημεία της περιοχής».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν και σε έργα που πραγματοποιήθηκαν πριν από περίπου δέκα χρόνια, όταν τοποθετήθηκαν αποχετευτικοί αγωγοί, οι οποίοι όμως, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, δεν λειτούργησαν ποτέ.

Χαρακτηριστική της επικίνδυνης κατάστασης είναι η καταγγελία μόνιμης κατοίκου προς τον Δήμο και κάθε αρμόδια αρχή, η οποία, βγαίνοντας από το σπίτι της, γλίστρησε λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Οι κάτοικοι προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος για σοβαρότερα ατυχήματα είναι άμεσος και καθημερινός και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για την οριστική λύση του προβλήματος.