Πάτρα: Εκτόξευση της τιμής του μπακαλιάρου- «Οι αυξήσεις δεν δικαιολογούνται» λέει ο Γιώργος Λεχουρίτης

Ιδιαίτερα αυξημένες εμφανίζονται φέτος οι τιμές του μπακαλιάρου στην αγορά, με τους καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ανατιμήσεις ενόψει της 25ης Μαρτίου, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Αχαΐας «η ανώτερη τιμή πέρυσι στον μπακαλιάρο ήταν στα 22 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος φτάνει τα 26 με 27 ευρώ το κιλό». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτή η αύξηση δεν δικαιολογείται», επισημαίνοντας πως «οι ποσότητες έχουν έρθει στην Ελλάδα τρεις με τέσσερις μήνες νωρίτερα».

Ο κ. Λεχουρίτης τονίζει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για τις ανατιμήσεις. Όπως υποστηρίζει, «αντί η κυβέρνηση να βάζει πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων, επιδοτεί την “κλοπή”», προσθέτοντας ότι «το μόνο σίγουρο είναι ότι παίζονται βρώμικα παιχνίδια σε βάρος του κόσμου».

Ένας μέσος όρος τιμής στα σούπερ μάρκετ της Πάτρας, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το thebest.gr, κυμαίνεται από 14 έως 18 ευρώ το κιλό.

Την ίδια στιγμή, πάντως, στην αγορά καταγράφονται διαφορετικά επίπεδα τιμών, ανάλογα με το είδος και την προέλευση του προϊόντος. Ενδεικτικά, ο μπακαλιάρος Νορβηγίας διατίθεται από 13,99 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο μπακαλιάρου συσκευασμένο (900 γραμμαρίων) φτάνει περίπου τα 18,69 ευρώ το κιλό. Το φιλέτο Νορβηγίας συσκευασμένο (650 γραμμαρίων) πωλείται στα 13,95 ευρώ, ενώ ο μπακαλιάρος Ιρλανδίας κυμαίνεται γύρω στα 16 ευρώ το κιλό και ο μπακαλιάρος Ισλανδίας φτάνει έως και τα 18 ευρώ το κιλό.

Τέλος, η εικόνα της αγοράς δείχνει πως, παρά τις αδικαιολόγητες αυξήσεις, οι τιμές διαφοροποιούνται σημαντικά, με τους καταναλωτές να καλούνται να συγκρίνουν επιλογές και να αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις.



