Πάτρα: 17χρονος χτύπησε 16χρονο με γροθιά στο κεφάλι, σε πλατεία- Χειροπέδες και στον πατέρα του

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 17χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, ανακοινώνει η αστυνομία.

Ειδικότερα,σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 17χρονος, χθες το βράδυ, προσέγγισε 16χρονο μαθητή σε πλατεία στην Πάτρα και του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με

γροθιά στο κεφάλι.

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν και συνέλαβαν τον 17χρονο κατηγορούμενο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.