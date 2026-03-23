Ισραήλ κατά Σάντσεθ: «Πώς νιώθεις που τα λόγια σου είναι πάνω στους Ιρανικούς πυραύλους;

Σφοδρή επίθεση κατά του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ εξαπέλυσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με αφορμή τις δηλώσεις του περί αντίθεσης στον πόλεμο στο Ιράν, εντείνοντας τη ρητορική αντιπαράθεση σε διπλωματικό επίπεδο.

Σε σχετική ανακοίνωση, η ισραηλινή πλευρά παρέθεσε βίντεο που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, προέρχεται από το Ιράν και απεικονίζει άτομο να τοποθετεί σε πύραυλο αυτοκόλλητο με φράση που αποδίδεται στον Ισπανό πρωθυπουργό: «Φυσικά, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά και απάνθρωπος».

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθυνόμενο προσωπικά στον Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «το καθεστώς του Ιράν χρησιμοποιεί τα λόγια του σε πυραύλους που εκτοξεύονται εναντίον αμάχων», θέτοντας το ερώτημα «πώς αισθάνεται γνωρίζοντας ότι το πρόσωπό του και οι δηλώσεις του συνδέονται με τέτοιες επιθέσεις».

Παράλληλα, η ισραηλινή πλευρά προχώρησε σε προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων καλύπτει και ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας