Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά μέσω live streaming την ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 23 εκατ. ευρώ έχουν οι επιχειρηματίες της Δυτικής Ελλάδας, μετά το έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν την ευκαιρία ενημέρωσης για τη δέσμη δράσεων «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», που παρουσιάζεται τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στην Πάτρα, ανφέρει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

Η εκδήλωση φιλοξενείται στο My Way Hotel & Events και συνδιοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔΕΠ), σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα που ενισχύθηκε μετά τη διαβούλευση, καθώς εντάχθηκαν νέοι επαγγελματικοί κλάδοι και ειδικότητες στους δικαιούχους. Στη διεύρυνση αυτή συνέβαλε καθοριστικά το Επιμελητήριο Αχαΐας, μεταφέροντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δράσεις, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες και η διαδικασία υποβολής προτάσεων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων προς τα αρμόδια στελέχη.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΠ και Αντιπρόεδρος ΕΦΕΠΑΕ Παναγιώτης Τσιχριτζής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης και η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΠΔΕ Ιωάννα Φαναριώτου, ενώ τον συντονισμό θα έχει η Διευθύντρια της ΔΕΠ Μάγδα Πετροπούλου.

Το μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητα είναι σαφές: η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί κρίσιμο βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων της περιοχής.