Πάτρα: Οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα και πινακίδες

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τρία αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού

κάνναβης, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε,διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του, στερούμενος στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας κυκλοφορίας και πινακίδας), τα οποία του

είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις.