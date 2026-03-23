Δίκη για τα Τέμπη: Συγκίνηση, η γιαγιά των κοριτσιών Πλακιά – Κρατάει στην αγκαλιά της μια κορνίζα με τις εγγονές της

Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που βιώνουν έναν ανείπωτο πόνο από τις 28 Φεβρουαρίου 2023 όταν σημειώθηκε το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα με 57 νεκρούς, έχουν φτάσει από νωρίς σήμερα το πρωί στο κτίριο «Γαιόπολις», στη Λάρισα, καθώς σήμερα άρχισε η δίκη.

Μια εξ αυτών είναι και η γιαγιά των τριών κοριτσιών Πλακιά, οι οποίες είναι μεταξύ των 57 θυμάτων.

Η γιαγιά της Θώμης, της Χρύσας και της Αναστασίας, κρατώντας στα χέρια της μια κορνίζα με φωτογραφία των τριών εγγονιών της δίνει το παρών στη δίκη που ελπίζουν να αποδοθεί δικαιοσύνη στις ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα.

πηγή thesspost.gr