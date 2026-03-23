Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών–Πύργου στο ύψος των Βραχνεΐκων

Σοβαρό Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος των Βραχνεΐκων, προκαλώντας αναστάτωση και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί επιβατών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα άτομο ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί μέσα σε όχημα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας, οι οποίες επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό και την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες