Πάτρα: Καμπανάκι από τους αρχιτέκτονες για το αστικό πράσινο στις αναπλάσεις

Σε μια περίοδο όπου η Πάτρα βρίσκεται σε φάση έντονου αστικού μετασχηματισμού, με μεγάλα έργα να αλλάζουν την εικόνα του κέντρου και του παραλιακού μετώπου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (Σ.Α.Ν.Α.) παρεμβαίνει δημόσια, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα του αστικού πρασίνου.

Οι αρχιτέκτονες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το πράσινο στον σχεδιασμό των αναπλάσεων, τονίζοντας ότι παραμένει σε δεύτερη μοίρα, παρά τη σημασία του για την ποιότητα ζωής και την ανθεκτικότητα της πόλης στην κλιματική κρίση.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του Σ.Α.Ν.Α.:

Η Πάτρα βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή αστικού μετασχηματισμού. Οι εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κέντρο —από την ανάπλαση της Άνω Πόλης και την πεζοδρόμηση της Μαιζώνος, έως την επικείμενη αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου— ανακαθορίζουν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες.

Ωστόσο, ως Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (Σ.Α.Ν.Α.), οφείλουμε να επισημάνουμε μια κρίσιμη παράλειψη: το αστικό πράσινο αντιμετωπίζεται ακόμα ως δευτερεύον διακοσμητικό στοιχείο και όχι ως ζωτική υποδομή.

Η Χαμένη Ευκαιρία των Αναπλάσεων:

Παρά τη σπάνια ευκαιρία που προσφέρουν οι πεζοδρομήσεις, η πόλη μας παραμένει βιοκλιματικά φτωχή. Ακόμη και με τις νέες φυτεύσεις, το συνολικό πράσινο τόσο στην Άνω όσο και την Κάτω Πόλη περιορίζεται σε χαμηλή πυκνότητα και καλλωπιστικά είδη μικρού μεγέθους που αδυνατούν να προσφέρουν ουσιαστική σκίαση σε μέρος των περιοχών αυτών, (παρά την ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική τους ταυτότητα, που τις καθιστά την καρδιά της πόλης). Την ίδια στιγμή, απουσιάζει ένας κεντρικός σχεδιασμός με συγκεκριμένους ετήσιους στόχους δενδροφυτεύσεων, πρότυπο που ακολουθούν ήδη πολλές σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις.

Η Πρακτική της «Καρατόμησης»:

Το σοβαρότερο πλήγμα δέχεται το υφιστάμενο πράσινο. Η τακτική των υπερβολικών και βαθιών κλαδεμάτων στις μεγάλες δενδροστοιχίες (π.χ. Γούναρη, Κωνσταντινουπόλεως) αποδεικνύεται καταστροφική.

Αισθητικά: Οι «γυμνοί κορμοί» προσβάλλουν την εικόνα της πόλης και την αρχιτεκτονική της συνέχεια.

Βιοκλιματικά: Η βίαιη αφαίρεση της φυλλωσιάς ακυρώνει τον ρόλο του δέντρου στη ρύθμιση της θερμοκρασίας, στερώντας από την πόλη την απαραίτητη προστασία.

Το Πράσινο ως Ασπίδα στην Κλιματική Κρίση:

Σε μια εποχή παρατεταμένων καυσώνων και έντονων πλημμυρικών φαινομένων, οι εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις αποτελούν την πιο οικονομική και αποτελεσματική στρατηγική ανθεκτικότητας:

Θερμική Άνεση: Το πυκνό πράσινο καταπολεμά την «αστική θερμική νησίδα», εμποδίζοντας την αποθήκευση θερμότητας στο σκυρόδεμα.

Διαχείριση Υδάτων: Οι φυτεμένες επιφάνειες επιτρέπουν τη φυσική απορρόφηση των ομβρίων, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο πλημμύρας. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο κάλυψης ακάλυπτων χώρων με υδατοαπορροφητικά υλικά.

Ποιότητα Ζωής: Τα δέντρα λειτουργούν ως φυσικοί ανεμοθραύστες (ανακόπτοντας το φαινόμενο της σήραγγας στους ευθείς δρόμους) και φίλτρα κατά των ρύπων.

Η πρόταση του Σ.Α.Ν.Α.:

Η πόλη πρέπει να αναθεωρήσει τη σχέση της με το περιβάλλον. Προτείνουμε:

Ορθολογική Συντήρηση: Εγκατάλειψη του οριζόντιου κλαδέματος και υιοθέτηση στοχευμένων επεμβάσεων σύμφωνα με επιστημονικές πρακτικές, που διατηρούν τη φυτική μάζα.

Έξυπνη Διαχείριση: Συστήματα άρδευσης ακριβείας και αξιοποίηση ομβρίων υδάτων για βιώσιμα δίκτυα πρασίνου.

Πύκνωση της Φύτευσης σε κάθε Αστικό Κενό: Αξιοποίηση αδιαμόρφωτων χώρων, πλατειών και εγκαταλελειμμένων οικοπέδων για τη δημιουργία «θυλάκων πρασίνου» (pocket parks).

Χωρική Δικαιοσύνη & Ποικιλότητα: Επέκταση των δενδροφυτεύσεων από το κέντρο προς τις υπόλοιπες συνοικίες, με επιλογή αυτόχθονων ειδών μεγάλης αναπτυξιακής δυναμικής που προσαρμόζονται στο τοπικό μικροκλίμα και απαιτούν λιγότερους πόρους.

Μεγαλύτερη δενδροφύτευση περιαστικών περιοχών (δημιουργία αλσυλλίων και δασυλλίων).

Το πράσινο κεφάλαιο της Πάτρας δεν είναι «έξοδο συντήρησης»· είναι το πολυτιμότερο εργαλείο μας απέναντι στην κλιματική κρίση και την συμβολή στην ποιότητα ζωής, καθολικά όλων των κατοίκων της πόλης.

Ο Σ.Α.Ν.Α. παραμένει στη διάθεση του Δήμου ως θεσμικός συνομιλητής, έτοιμος να συμβάλει με την επιστημονική του εμπειρία στη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης στρατηγικής πρασίνου.